Sıfır ya da ikinci el araç sahibi olmak birçok insanın en büyük hayali. Günümüz ekonomik şartlarında bu hayali destek almadan gerçekleştirmek pek mümkün değil. Bu yüzden bankaların verdiği taşıt kredileri yoğun ilgi görüyor.

Kamu bankalarının yanısıra özel banklar da müşterilerine taşıt kredisi sağlıyor. Bankaların sunduğu bu olanakları karşılaştırıp en uygun seçeneği değerlendirmek günlerinizi alabilir. Mukayese.com ile sadece birkaç dakika içerisinde bankaların sunduğu kredi olanaklarına ulaşabilirsiniz.

Araç Kredisi

Araç almaya karar verdiyseniz ilk olarak bütçe planlaması yapmalısınız. Aylık ödemeleri sizin bütçenizi aşan kredilerden uzak durmanız gerekiyor. Aracınızın tutarı ve vadeyi belirleyerek bankaların araç kredisi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Platformda sunulan hesaplama motoru ile ülkemizde hizmet veren bankaların faiz oranlarına ve aylık ödemelerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

Taşıt Kredisi 2022

Bankaların araç kredisi faiz oranları her dönem değişiklik göstermektedir. Sizin için en uygun faiz oranı ve ödeme planı sunan banka ile çalışmanız daha sağlıklı olacaktır.

Mukayese.com ayrıcalığı ile taşıt kredilerini karşılaştırabileceğiniz devlet bankaları şunlardır;

VakıfBank/ Vakıf katılım

Halkbank

Ziraat Bankası/ Ziraat katılım

Devler bankalarının sunduğu faizleri ve ödeme kolaylıkların tek bir sayfada listeleyebiliyorsunuz.

En Uygun Taşıt Kredisi

Devlet bankalarının yanı sıra ülkemizde hizmet veren özel bankalarda taşıt kredisi veriyor. Bu bankları da Mukayese.com farkıyla tek bir platformda inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Enpara.com, Alternatif bank, Emlak katılım, Fibabank, QNB Finansbank/ Finans katılım, ING bank, Kuveyt Türk, İş Bankası, Akbank, HSBC, Albaraka Türk katılım, Garanti BBVA, Turkıs Bank, ICBC Bank, Yapıkredi, Denizbank, Aktif Bank, TEB , Anadolu Bank, Odeabank, Burgan Bank ve Şekerbank taşıt kredi oranlarını saniyeler içerisinde karşılaştırabilirsiniz.

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12 Ay Vadeli Taşıt Kredileri

Taşıt kredisi başvurusu yapmadan önce bu imkanını sunan bankaların teklifleri detaylı bir şekilde incelenmelidir. Aylık ödemeleri bütçenize uygun olmayan krediler sizi çıkmaza sokabilir. 12 ay vade ile taşıt kredisi sunan bankalar farklı faiz oranları ile hizmet veriyor. Bunlar arasında kendinizi en uygun olanı bulabilmek için bu platformu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

36 Ay Vadeli Taşıt Kredileri

3 yıl vade ile taşıt kredisi almayı düşünüyorsanız bankanın sunduğu şartları, ödeme planlarını, uygulayacak faiz oranını ve toplam maliyeti iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu doğrultuda hizmet veren kuruluşları mukayese.com ile kıyaslayabilirsiniz. Burada elde edeceğiniz fiyatlar bankaların en güncel fiyatlarıdır. Platform anlık olarak güncellendiği için en net oranları sunuyor.

Taşıt Kredisi Alma

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Araç Kredisi Başvuru

Araç kredisi başvurusu için ilgili kuruluşun internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Ön başvuru formunu doldurduktan sonra sizden istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmelisiniz. Taşıt kredisi alırken dikkat edilmesi gerekenleri, onaylanma şartları, ödeme planı, faiz hesaplama detayları ve daha fazlası için Mukayese.com'u inceleyebilirsiniz. .