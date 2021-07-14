DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı
Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam
Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'
Güney Afrika'da Zulu Kralı halkını acilen şiddete son vermeye çağırdı
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü!
ABD ordusu için çalışan Afganların tahliye edileceği tarih belli oldu
15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz 2021 Aile Sağlığı Merkezleri açık mı?
Hariri, 24 teknokrattan oluşan kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu
Borsa günü yükselişle tamamladı
TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni
İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli açlık grevine başladı
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!
MHP'den CHP'ye 'Türkgün' tepkisi
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu

TIMETURK / YAŞAM / Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam

Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam

Şarkıcı Tarkan, Tuz Gölü'nde yaşanan flamingo ölümlerine ilişkin açıklama yaptı.

8 Dakika Önce
2021-07-14 20:24:28
Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Flamingolara ilişkin Instagram'da bir paylaşım yapan Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de onlarca yıldır ısrarla sürdürülen yanlış sulama politikası bir çok gölümüzü susuz bıraktı, kuruttu. Tuz Gölü'ne ulaşan tüm su kaynaklarının engellendiği, tuz gölünün de kuruduğu gibi. Gölün kurumasıyla beraber flamingolar da yaşamını yitirdi.

Güzel ülkemizin doğası dört bir yandan hızla yok ediliyor. Çok yazık. Bu gidişata dur dememiz, bu katliamlara son vermemiz, doğamızı korumamız gerek."

Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, "Bu yıl 5 bin flamingo kuluçkadan çıktı. Ancak gölü besleyen su kanallarının önü bentler çekilerek kesildiği için yavru flamingolar öldü. Bu bir katliamdır'' açıklamasını yapmış ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepkiler gelmişti.

Konya Valiliği Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleriyle ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını açıklarken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nü korumak için tüm adımları attıklarını belirterek, "Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH