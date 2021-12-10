Tarımsal Destek Ödemeleri bugün verilecek mi? Milyonlarca çiftçiyi yakından ilgilendiren Tarımsal destek ödemeleri hakkında açıklama geldi. Peki ama tarım ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 10 Aralık tarım destek ödemeleri verilir mi? İşte Pakdemirli'nin açıklamaları...

Tarım Destek Ödemeleri konusunda yapılacak açıklama günlerdir bekleniyordu. Haftanın son gününde ödeme bekleyen çiftçilerin gözü Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAkdemirliye çevrildi. Peki ama 10 Aralık Cuma günü tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatacak mı? İşte cevabı...

Tarımsal Destek Ödemeleri bugün verilecek mi?

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemir'li yaptığı açıklamayla 10 Aralık günü çiftçilerin hesabına ödemelerin yatırılacağını bildirdi.

Twitter hesbaından yaptığı paylaşımın tamamında ""10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira." sözlerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.