Tarımda makineleşmeye tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) destekleriyle temin edilen tarım makineleri törenle çiftçilere dağıtıldı.

Bursa'da kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik makine ve ekipman desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Son alarak Mustafakemalpaşa, İznik, Keles, Nilüfer, Yenişehir, İnegöl, Orhangazi, Gürsu, Gemlik, Karacabey, Osmangazi, Mudanya, Orhaneli, Yıldırım ve Büyükorhan ilçelerindeki 81 kırsal mahalleye, ceviz soyma ve silkeleme makinesi, yem ezme makinesi, salça makinesi ve asılır çekilir merdane dağıtıldı. BUSKİ bahçesinde düzenlenen tarım makineleri dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Bursa Milletvekili Zafer Işık, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay, mahalle muhtarları, ziraat odalarının başkanları ve üreticiler katıldı.

Tarımsal teknoloji

Bursa yüzölçümünün yüzde 75'inin orman ve tarım alanlarından oluştuğunu ve Bursa'nın çok iyi bir tarım şehri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerçeği bilip ona göre hareket etmek gerektiğini söyledi. Bursa'nın bereketli topraklara sahip olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Övünmek yetmez, hakkını vermek lazım. Bunun için de bilgi, birikim ve tecrübenin yanında, makine ve ekipman gibi donanımlarla üreticimizin desteklenmesi gerekiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, BUSKİ Genel Müdürümüz ve HAGEL ile birlikte bunları yapmaya çalışıyoruz. Her zaman üreticinin yanında olmaya çalışıyoruz. Ürün toplama merkezlerinden ekipman desteklerine, fide-fidan dağıtımlarından arıcılık ve ipekböcekçiliğinin gelişmesine kadar her alanda destekler verdik. Bursa'nın tarımsal teknolojik altyapısının yükseltilmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Emrinizdeyiz”

Tarımsal anlamda çok ciddi destekleri olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, muhtarlara seslenerek, “'Bir makine de mahallemde olsun' anlayışından ziyade gerçekten bölgenin ihtiyacı olan, ekonomiye, insanlara katkı sağlayacak ekip ve ekipman talepleri için çekinmeden Büyükşehir'e gelebilirsiniz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız, Tarım Peyzaj A.Ş. emrinizdedir. Bizler emrinizdeyiz. Bu konudaki katma değeri artırmak için elbirliği ile hareket etmemiz gerekiyor. Dağıttığımız makinelerin hayrını, bereketini görün” diye konuştu.

TBMM Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyesi, Bursa Milletvekili Zafer Işık da geleceği tarım ve hayvancılıkta gördüklerini belirterek, bu alanlara desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Merkezi hükümet tarafından tarıma verilen desteklerin 30 kat artarak 501 milyar liraya ulaştığını kaydeden Işık, "Destekleri artırarak 2023'e girmeyi hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye yüzyılını inşallah tarımla da taçlandırmış olacağız” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de dağıtılan makine ve ekipmanların çiftçilerin yaralarına merhem olmasını dileyerek, katkıları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, tarım makineleri çiftçilere teslim edildi.