DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5813 ₺

EURO

18,3305 ₺

ALTIN

990,47 ₺

BİST

3.934,63 ₺

TIMETURK / YAŞAM / 'Tarım muhafızı' Kukumav, Ağrı'da görüldü

'Tarım muhafızı' Kukumav, Ağrı'da görüldü

Türkiye'de görülebilen en küçük baykuş türlerinden olan kukumav, Ağrı Dağı eteklerinde kayda alındı.

18 Saat Önce
2022-10-22 16:51:52
'Tarım muhafızı' Kukumav, Ağrı'da görüldü

Genellikle tarım zararlısı olarak bilinen tarla faresi ve sürüngenleri avlayan kukumav (Athene noctua), yurtta yaşayan en küçük baykuş türleri arasında yer alıyor.

Dünyada Akdeniz Havzası ve Avrasya boyunca yayılış gösteren kukumav kuşu, küçük boyutlarına rağmen iyi avcı olmasıyla öne çıkıyor.

2022_Ekim_kuku2

Bozkır araziler ve tarım alanları civarındaki tarım zararlıları ile beslenen kukumav, bu özelliği sebebiyle çiftçiler arasında "dost" olarak kabul görüyor.

2022_Ekim_kuku4

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) koruma listesinde düşük riskli kategorisinde bulunmasına rağmen nadir görülebilen kukumav, Anadolu Ajansı muhabirince Ağrı Dağı eteklerindeki Iğdır'da kayda alındı.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (1)

Boşuna Beslemeyelim

F-16 ları hemen gönderip imha edelim...

Görüş Bildir Bizimle Paylaş