Tarık Akat: Engel bedeninizde değil kendi içinizdedir.

2021 yılında geçirdiği motorsiklet kazasıyla birlikte hayatı değişti.Ölümcül bir kaza ve ardından gelen tüm zorluklara rağmen hastaneden Türkiye Halter Şampiyonluğuna uzanan büyük bir başarı yakaladı.

Geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan Tarık Akat'a doktorların ilk söylediği bacağının durumunun çok kötü olduğu,ampute edileceği ve bir daha yürüyemeceğioldu.Alanında uzman doktorlar Tarık Akat'ın bacağını kurtarmak için bir araya gelip , çok riskli olmasına rağmen başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler.

Engelli kaldığından dolayı sağlığına tam anlamıyla eskisi gibi kavuşamasada aldığı fizik tedavi sayesinde ayağa kalkmayı ve tekrardan yürümeyi başardı.Eski Avrupa ve Dünya Şampiyonu Halterci Ekrem Celil bu gençteki yeteneği görüp, çalıştırdığı Antalyadaki Bedensel Engelliler Halter takımına alarak onu Türkiye Halter Şampiyonasına hazırladı.

Şampiyonada elde ettiği başarı sonrası Milli takıma alınan Tarık Akat ''hastanedeyken ayağa kalkacağım ilk günü bekledim , ayağa kalktığımda başarılı olmak için çok nedenim vardı , destek gördüm , kendime inandım , psikolojimi güçlü tuttum , çabaladım ve başardım'' dedi.

Tarık AKAT Kimdir?

Türk ParalimpikHalterci , 23 Kasım 1997 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Ailesinin Türkiye'ye taşınmasıyla birlikte Antalya'da yaşamaya başladı. İlkokul ve ortaokul eğitimini burada aldı. Liseye başladığında katıldığı yurt dışı eğitim programıyla İtalya'nın Palermo şehrine giderek öğrenimini tamamladı. Çocukluğundan beri motosikletlere merakı olduğundan Türkiye'ye döndüğünde 18 yaşında ilk ufak motorlu yarış motosikletini aldı. Akdeniz Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazandı. Yaşı ilerledikçe motosikletini büyüttü.22 yaşında dünyanın en hızlı motosikletlerinden birine sahip oldu. Türkiye çevresinde tanınan ve sevilen ünlü bir motorcu oldu. Katılacağı yarıştan önce motosikletle evine giderken 29 Nisan 2021 günü trafik kazası geçirdi. Kazadan dolayı kalça ve bacak kemikleri kırıldı. Tendonları zedelendi. Aylarca hastanede yattı. Kazadan dolayı engelli kaldı. Eve geçtikten belli bir süre sonra babası vefat etti. Fizik tedavi alınca tekrardan yürümeye başladı. Annesinin ve çevresindekilerinin desteğiyle paralimpik halter sporuna başladı. 2022 yılında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 88 kg'da 110 kg kaldırarak gümüş madalya almaya hak kazandı.2.5 ayda elde ettiği Türkiye ikinciliği herkesi şaşırttı. Hayat hikayesi medyanın ilgisini çekti. Başarılı ve Azimli sporcu Antalya Spor Salonunda Eski Avrupa ve Dünya Halter Şampiyonu olan Hocası Ekrem Celil eğitmenliğinde Avrupa ve Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. .