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TIMETURK / YAŞAM / Tarihin önündeki engeller kalkıyor

Tarihin önündeki engeller kalkıyor

Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan en önemli alanlarından olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni çevreleyen binalardan birinin daha yıkımı tamamlandı.

31 Dakika Önce
2021-11-09 09:21:14
Tarihin önündeki engeller kalkıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası ve Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran dükkanların da aralarında olduğu 29 binanın yıkımı tamamlanırken, daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından tüm ihtişamıyla ortayla çıkmaya başladı. Yıkım çalışmalarını bu yılsonuna kadar tamamlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayına da yıkımla başladı. Yine ana caddeli cepheyi yaklaşık 200 metrekare taban alanlı 6 katlı bir binanın daha yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı. Son çalışma ile birlikte yıkılan bina sayısı 30'a, elde edilen alan ise 4000 metrekareyi aştı. Halan alanda yıkılan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, kamulaştırması tamamlanan binalar da sırasıyla yıkılacak.

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Binalar oldukça çürük

İki hafta yapılan önce yıkımları yerinde incelediğini ve binaların ne kadar çürük olduğunu kendisinin de gördüğünü hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biz Bursa'nın tarihi kimliğini gün yüzüne çıkarmak için yola çıkmıştık. Ancak yıkım çalışmaları başladığında gördük ki aslında çok hayati bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Birkaç küçük dokunuşla binaların yerle bir olduğunu görüyoruz. Bu projeyle hem tarihi bölgenin önünü açmış olacağız, hem de depreme karşı son derece riskli yapı stoğunu da ortadan kaldırmış olacağız. Çalışmalarımız normal takvimine göre devam ediyor. Bu yılsonuna kadar yıkımları tamamen bitirmek istiyoruz” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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