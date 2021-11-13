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TIMETURK / YAŞAM / Tarihin ilk sivil uzay yolcularından biri olan iş insanı Glen de Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti

Tarihin ilk sivil uzay yolcularından biri olan iş insanı Glen de Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti

Geçtiğimiz ay Blue Origin’in uzay seyahatine katılan ve uzaya giden ilk sivil yolculardan biri olan 49 yaşındaki iş insanı Glen de Vries, ABD'nin New Jersey eyaletinde gerçekleşen uçak kazasında hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-11-13 12:27:06
Tarihin ilk sivil uzay yolcularından biri olan iş insanı Glen de Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi geçtiğimiz ay Texas'ta bir çölden fırlattığı roketle uzaya sivil yolcular göndermiş ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca seyahat ettikten sonra dünyaya dönüş yapmışlardı. Bu yolcular arasında Star Trek'in efsane karakteri Kaptan James T Kirk'ü canlandıran William Shatner de bulunuyordu.

Bu yolculukla tarihe uzay yolculuğuna çıkan ilk sivil ekiplerden biri olarak geçen mürettebatta Blue Origin başkan yardımcısı Audrey Powers, uydu şirketi Planet'in kurucularından Chris Boshuizen ve Kaptan Kirk rolüyle tanınan William Shatner ile birlikte 49 yaşındaki iş insanı Glen de Vries bulunuyordu. Vries, bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

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Blue Origin: Ölüm haberini duyunca yıkıldık

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi ile birlikte geçen ay uzay yolculuğuna katılarak uzaya giden ilk sivil yolculardan biri olan 49 yaşındaki iş insanı Glen de Vries, ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti. Dünyanın en çok kullanılan klinik araştırma platformlarından birinin kurucu ortağı olan Vrise, işinin yanı sıra hobi olarak pilotluk yapıyordu.

Kazada Glen de Vries ile birlikte uçakta bulunan 54 yaşındaki bir kişi daha hayatını kaybetti. Glen de Vries'in ölümüne ilişkin paylaşımda bulunan Blue Origin, “Glen de Vries'in ani ölümünü duyunca yıkıldık. Blue Origin ekibine ve ekip arkadaşlarına enerji kattı. Havacılığa olan tutkusu, hayır işlerine ve mesleğine olan bağlılığı saygı ve hayranlık görecek” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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