Tarihin en büyük dolandırıcısı Trump'dan af istemiş

Tarihin en büyük Ponzi şemasını kurarak müşterilerini 19 milyar dolar dolandırmaktan hapis yatan ve geçen Nisan ayında hayatını kaybeden Bernard Madoff, başkanlık yaptığı dönemde Donald Trump'ın kendisine af çıkarmasını istemiş.

Tarihin en büyük Ponzi şemasını kurarak müşterilerini 19 milyar dolar dolandırmaktan hapis yatan Bernard Madoff, Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemde kendisinden af dilemiş ve en adi suçları işleyenlerin bile 150 yıla mahkum edilmediğini söylemiş.

Bloomberg'in haberine göre, Madoff 2019 yılında Trump'a yazdığı mektupta, “Sayın başkandan cezama merhamet göstermesini ve mahkumiyetimi hafifletmesini istiyorum” dedi. Trump, Madoff'un mektubuna karşılık af ile ilgili hiçbir hamlede bulunmazken Madoff 2021'in Nisan ayında hapishanedeyken 82 yaşında hayatını kaybetti.

AP, Nisan ayında Madoff'un “doğal nedenlerden” yaşamını yitirdiğini kaydetmişti. ABD'nin North Carolina eyaletindeki Buttner Federal Correctional Complex'te 150 yıl hapse mahkum edilen Madoff'un ileri aşamalardaki bir böbrek rahatsızlığı yaşadığı kaydedilmişti.

1920 yılında suç dünyasında kendine önemli bir yer kazandıran Charles Ponzi gibi Madoff da mevcut yatırımcılara yenilerinden gelen parayla ödeme yaparken müşterilerine çarpıcı getiriler vaadediyordu.

Bir dönem Nasdaq'ın başkanlığını da yapan Madoff'un zarara uğrattığı isimler arasında the New York Mets'in büyük ortağı Fred Wilpon, aktörler Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick, Solomon Brothers'ın eski ekonomisti Henry Kaufman ve Steven Spielberg vakıf fonları da bulunuyordu.

Madoff'un kurduğu sistem Aralık 2008'de çöktü. Piyasalardaki panik satışları sonrasında müşteriler paralarını çekmek isteyince ünlü yatırmcı bu miktarları karşılayamadı. Oğulları Andrew ve Mark babalarının aileye durumu şöyle açıkladığını aktarmışlardı: “Bütün para gitti. Her şey büyük bir yalandı.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.