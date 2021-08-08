Tarihe geçen büyük orman yangınları

Ülkemizde 2020 yılında 3 bin 399 orman yangını yaşandı. Orman bölge müdürlükleri olarak ilk 5 sırayı 329 yangın ile Muğla, 285 yangın ile İzmir, 264 yangın ile Kahramanmaraş aldı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 1937'den 2020 yılı sonuna kadar kaydı tutulan toplam orman yangını sayısı 114 bin 941 olarak tespit edildi.2011-2020 yıllarını kapsayan 10 yılda toplam 26 bin 311 orman yangını çıktı. Bu dönemde yıllık yangın ortalaması 2 bin 631 olarak kayıtlara geçti.Anılan dönemde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında yılda ortalama 321, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün alanında 276, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün alanında da 230 orman yangını çıktı.

Hangi bölgeler ağırlıkta?

Bu dönemde, Kozan, İstanbul, İzmir, Gaziemir, Dalaman, Kanlıca, Nazilli, Manisa, Akhisar, Ankara, Antalya, Manavgat, Antakya, Kahramanmaraş, Bergama, Milas orman işletme müdürlükleri, bölgelerinde çıkan yıllık ortalama 30'dan fazla yangın ile en riskli işletmeler olarak öne çıktı.Son 10 yıllık dönemde en yüksek yangın sayısı 3 bin 755 ile 2013'te meydana geldi, en düşük yangın sayısı ise 1530 ile 2005'te görüldü.

2020'de 3 bin 399 yangın kayda geçti

Geçen yıl toplam 3 bin 399 orman yangını yaşandı. Orman bölge müdürlükleri olarak ilk 5 sırayı 329 yangın ile Muğla, 285 yangın ile İzmir, 264 yangın ile Kahramanmaraş, 260 yangın ile Antalya ve 242 yangın ile Şanlıurfa aldı.Ayrıca, 2016'da 3 bin 188, 2017'de 2 bin 411, 2018'de 2 bin 167 ve 2019'da 2 bin 688 orman yangını meydana geldi.

Dünyanın şahit olduğu büyük orman yangınları

Tarihe geçen büyük yangınlardan bazıları ise şöyle:

2019-2020 Avustralya Orman Yangınları

Haziran 2019'da başlayan yangın 240 gün sürdü. Yaklaşık 8 milyon hektarlık alanı kapsayan ve ülkenin güneydoğusundaki başlayan orman yangınlarında 2500'den fazla bina kullanılmaz hale geldi. 28 kişi hayatını kaybetti.1,1 milyardan fazla hayvan yaşamını yitirdi.

2014 Kuzeybatı Toprakları yangınları: 8.4 milyon dönüm, Kanada

2014 yılında, Kanada'nın kuzeybatı topraklarında korkunç bir yangın meydana geldi. Birden fazla alanda başlayan yangınlar, ilk başta 3.5 milyon dönüm araziyi etkisi altına aldı. Daha sonra yangının 8.4 milyon dönüm araziyi etkilediği açıklandı. Yangınlar o kadar büyüktü ki Kanada'nın güneyindeki eyaletlerde, ABD'deki bazı eyalatlerde ve birkaç Batı Avrupa ülkesinde hava kalitesinin ciddi oranda etkileneceği uyarıları yapıldı.

2003 Sibirya Tayga yangını: 47 milyon dönüm,Rusya

Sibirya'da artan sıcaklıklar ve donmuş toprakların erimesi sonucu orman yangınları artmaya başladı. 2003 yılına gelindiğinde ise tarihin en büyük orman yangını yaşandı. Sibirya Tayga yangınında 47 milyon dönüm orman alevlere teslim oldu. Yangının uydu görüntülerinde tüm Avrasya'nın duman altında kaldığı görüldü. Bu yangınların günümüzdeki çevresel çalışmalarda ozon tabakasının incelmesi üzerine etkileri hala görülmekte.

1989 Manitoba Orman yangınları; 8.1 milyon dönüm, Kanada

1989 yılında, Kanada'daki Manitoba eyaleti, 8.1 milyon dönümlük korkunç orman yangınlarına maruz kaldı. Yüzlerce farklı bölgede başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Birçok aile evini yangında kaybetti.

1939 Kara Cuma çalı yangını: 5 milyon dönüm, Avustralya

13 Ocak 1939'da Avustralya'nın Victoria kentinde başlayan çalı yangını, kuraklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 milyon dönüm ormanın küle dönmesine yol açtı. Bölgedeki tüm ilçeler yangına teslim oldu. 71 kişi hayatını kaybetti. Toprak verimliliği ve su rezervleri de olumsuz yönde etkilendi.

1919 Büyük Ateşi yangını - 5 milyon dönüm, Kanada

1919'da Edmonton şehrinin kuzeyinde başlayan orman yangını 5 milyon dönüm araziyi yaktı. Bölgede ahşap endüstrisi için kesilen ağaçlar, alevlerin hızla yayılmasına katkı sağladı. Yüzlerce insanın evini kaybetmesinin yanı sıra en az 11 kişi hayatını kaybetti.

1950 Chinchaga yangını; 4 milyon dönüm, Kanada

2 Haziran 1950'de Kanada'nın Britanya Kolumbiyası'nda küçük bir orman yangını başladı. İnsan yaşam alanlarına 15 km uzaklıkta başlayan bu yangın görmezden gelindi. O küçük yangın birkaç gün içerisinde Alberta'nın Chinchaga vahşi topraklarına geçti. 222 gün devam eden yangında 245 kilometre uzunluğunda bir orman şeridi yok oldu. Yangın insanların yaşam alanlarına kadar ulaştı.

2010 Bolivya Orman Yangını: 3,7 milyon dönüm, Bolivya

2010 kuraklığı, Bolivya'nın son 30 yılda gördüğü en kötü şeylerden biriydi. 18 Ağustos 2010'da 1,5 milyon hektarlık ormanın yanması sebebiyle Bolivya hükümeti Brezilya ve Arjantin'den su uçağı almak ve vahşi yangını söndürmek için yardım istedi. Ülkede o yıl 47 binden fazla yangın meydana geldi. Yaklaşık 4 milyon hektarlık alan alevlere teslim oldu.

1910 Büyük Ateşi: 3 milyon dönüm, ABD

1910 yazında, yıkıcı bir orman yangını serisi Idaho, Montana ve Washington'u etkisi altına aldı. ABD Orman Servisi'nin kurulmasından sadece beş yıl sonra gerçekleşen bu olay, bölgelere kalıcı zararlar verdi. 20 Ağustos'ta başlayan yangının ardından toplam bin 736 yangın çıktığı, 3 milyon dönüm arazinin yok olduğu açıklandı.

1871 Chicago yangını: Büyük Chicago Yangını

Yangın 8 Ekim 1871 'den 10 Ekim 1871 tarihine kadar sürdü. Şehrin güneybatı tarafında, 137 Dekoven Caddesi'nde Patrick ve Catherine O'Leary'nin arazisinde bulunan bir ahırın içinde veya çevresinde başlayan yangının sebebinin bir inek olduğu iddia ediliyor. Büyük Chicago Yangını ile tahminen 300 kişi hayatını kaybetti ve 100.000 kişi evsiz kaldı.

1871 Peshtigo Yangını, ABD

Büyük Chicago yangını ile aynı anda başlayan Peshtigo Yangını Kuzeydoğu Wisconsin, Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayıp Kapı Yarımadası'nın güney yarısının çoğu ve Michigan'ın Yukarı Yarımadası'nın bitişik kısımlarını da etkisi altına aldı. Etkilenen bölgedeki en büyük topluluk Peshtigo, Wisconsin oldu. Yangında 1 milyon 200 bin dönümlük alan yandı. Tarihteki en ölümcül yangınlar arasındadır. Ölüm sayısının 1.500 ile 2.500 kişi arasında olduğu tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.