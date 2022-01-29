Tansel Öngel'in sevgilisi kim? Tansel Öngel eski eşi ve yeni sevgilisi

Tansel Öngel'in sevgilisi kim? Masumlar Apartmanı dizisiyle ününe ün katan Tansel Öngel'in eski eşi ve yeni sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevenleri Tansel Öngel'in kaç sevgilisi olduğunu, önceden kiminle evli olduğunu merak etti. Tansel Öngel eski sevgilileri, yeni sevgilisi ve eski eşi...

Tansel Öngel'in sevgilisi kim? Masumlar Apartmanı dizisiyle ününe ün katan Tansel Öngel'in eski eşi ve yeni sevgilisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Sevenleri Tansel Öngel'in kaç sevgilisi olduğunu, önceden kiminle evli olduğunu merak etti. Tansel Öngel eski sevgilileri, yeni sevgilisi ve eski eşi...

Tansel Öngel'in sevgilisi kim?

Masumlar Apartmanı dizisinin Naci hocası Tansel Öngel'in aşk hayatı gündeme bomba gibi düştü. Aynı zamanda Maske Kimsin Sen? yarışmasında sunuculuk yapan Öngel'in, yarışmadaki "Ayna" karakteriyle şarkı söyleyen Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Öngel ya da Yılmaz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. İkilinin yarışma setinde tanıştığı ve daha kendilerini tanıma aşamasında oldukları belirtildiği iddia edildi.

İkilinin aynı spor salonunda kaydının olması da dikkat çekti.

Tansel Öngel eski eşi ve yeni sevgilisi

Tansel Öngel 2007-2010 yılları arasında oyuncu Özge Özder ile evliydi. Özder'den sonra yine bir oyuncuya gönlünü kaptıran Öngel, Neşe Çakır ile sevgiliydi.

Şimdilerde ise Yasak Elma dizisinin başrollerinden biri olan Biran Damla Yılmaz ile adı aşk dedikodularına karıştı.

Tansel Öngel kaç yaşında?

24 Eylül 1976 yılında Kilis'te dünyaya gelen oyuncu şu an 45 yaşında .