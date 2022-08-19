Tamer Karadağlı Kimdir, Nerelidir? Tamer Karadağlı Yer Aldığı Projeler

Tamer Karadağlı kimdir, nerelidir? Tamer Karadağlı yer aldığı dizi ve filmler neler? Adını Çocuklar Duymasın dizisi ile yakından tanıdığımız ünlü oyuncu Tamer Karadağlı arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Tamer Karadağlı hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte detaylar.

Tamer Karadağlı Kimdir?

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşti. Karadağlı, daha sonra Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Türkiye'ye Lise son sınıfta dönüş yapan Karadağlı, sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Ardından Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamıştır. Daha sonraları üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tamer Karadağlı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle televizyon ekranlarında büyük bir ün elde etti. Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Ardından Çocuklar Duyması dizisinde Haluk karakteri ile milyonların ilgisini çekti. Şimdilerde birçok dizi, film, oyun ve seslendirmede büyük bir şöhrete sahip oldu.

Tamer Karadağlı Yer Aldığı Projeler

Rol aldığı oyunlar

1992: Uyarca: Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995: Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış

1996: Saat 9.05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış

1997: Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış

1999: Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi

2010: Bir Yaz Gecesi Rüyası: William Shakespeare - Tiyatro Kedi

Sinema

2003 Bir Tutam Baharat -Mustafa

2005 Beyza'nın Kadınları-Fatih

2005 Şans Kapıyı Kırınca-Pilot

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım-Polis

2007 Living & Dying-Duca

2009 Suluboya

2010 Memlekette Demokrasi Var-Kaymakam

2012 Süper Türk -Ekber

2012 Türk Suikastçı -Alina

2016 Pamuk Prens-Tamer

2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

2018 Börü Seslendirme

(Mustafa Kemal Atatürk)

Televizyon

1993 Ferhunde Hanımlar -Selçuk

1999 Babam Olur Musun -Erol

Demir Leblebi

2000 Şaşı Felek Çıkmazı-Timur

Sarı Evin Esrarı Doğan

Artık Sevmeyeceğim-Kemal

2001 Nasıl Evde Kaldım -Haldun

2002 En Son Babalar Duyar -Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)

2017-2019 Çocuklar Duymasın -Abidin Haluk Çetinoğlu

2002 Reyting Hamdi-Okul Müdürü

2004-2005 Çocuklar Ne Olacak-Haluk

2004-2006 Yağmur Zamanı-Fırat Çağlar

2006 Hayatım Sana Feda -Levent Başaran

Arka Sokaklar-Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)

2007 Doktorlar

Fedai Emin Bora

2008 Karamel-Çaycı

Kiralık Oda

Son Ağa-Salim Ağa Bağcıoğlu

Kırmızı Işık-Sunucu

2009 Avrupa Yakası-Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)

Ah Kalbim-Kamuran

Altın Kızlar-Konuk oyuncu

2011 Adım Bayram -Bayram-Konuk oyuncu

2012 Acayip Hikayeler-Yakup

2019 Sevdim Seni Bir Kere-Yardımcı Komiser

2021 Savaşçı-Albay Oktay Göktürk/Uzi

Program

2012 Güven Bana-atv

2013 Kim Milyoner Olmak İster-atv

2018 Ben Bilmem Eşim Bilir All Star-Star TV

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