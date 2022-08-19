Tamer Karadağlı Kimdir, Nerelidir? Tamer Karadağlı Yer Aldığı Projeler
Tamer Karadağlı kimdir, nerelidir? Tamer Karadağlı yer aldığı dizi ve filmler neler? Adını Çocuklar Duymasın dizisi ile yakından tanıdığımız ünlü oyuncu Tamer Karadağlı arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer aldı. Tamer Karadağlı hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte detaylar.
2022-08-19 13:00:13
Tamer Karadağlı Kimdir?
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı Azeri kökenli olan ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşti. Karadağlı, daha sonra Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir. Türkiye'ye Lise son sınıfta dönüş yapan Karadağlı, sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır. Ardından Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamıştır. Daha sonraları üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tamer Karadağlı ilk filmini 1993 yılında çevirdi. Ferhunde Hanımlar dizisiyle televizyon ekranlarında büyük bir ün elde etti. Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Ardından Çocuklar Duyması dizisinde Haluk karakteri ile milyonların ilgisini çekti. Şimdilerde birçok dizi, film, oyun ve seslendirmede büyük bir şöhrete sahip oldu.
Tamer Karadağlı Yer Aldığı Projeler
Rol aldığı oyunlar
- 1992: Uyarca: Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
- 1995: Cahide: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış
- 1996: Saat 9.05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış
- 1997: Fehim Paşa Konağı: Turgut Özakman - Tiyatro Bakış
- 1999: Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi
- 2010: Bir Yaz Gecesi Rüyası: William Shakespeare - Tiyatro Kedi
Sinema
- 2003 Bir Tutam Baharat -Mustafa
- 2005 Beyza'nın Kadınları-Fatih
- 2005 Şans Kapıyı Kırınca-Pilot
- 2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım-Polis
- 2007 Living & Dying-Duca
- 2009 Suluboya
- 2010 Memlekette Demokrasi Var-Kaymakam
- 2012 Süper Türk -Ekber
- 2012 Türk Suikastçı -Alina
- 2016 Pamuk Prens-Tamer
- 2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
- 2018 Börü Seslendirme
- (Mustafa Kemal Atatürk)
Televizyon
- 1993 Ferhunde Hanımlar -Selçuk
- 1999 Babam Olur Musun -Erol
- Demir Leblebi
- 2000 Şaşı Felek Çıkmazı-Timur
- Sarı Evin Esrarı Doğan
- Artık Sevmeyeceğim-Kemal
- 2001 Nasıl Evde Kaldım -Haldun
- 2002 En Son Babalar Duyar -Görücü (Konuk oyuncu 1. bölüm)
- 2017-2019 Çocuklar Duymasın -Abidin Haluk Çetinoğlu
- 2002 Reyting Hamdi-Okul Müdürü
- 2004-2005 Çocuklar Ne Olacak-Haluk
- 2004-2006 Yağmur Zamanı-Fırat Çağlar
- 2006 Hayatım Sana Feda -Levent Başaran
- Arka Sokaklar-Sivil Polis (Konuk oyuncu, 14. bölüm)
- 2007 Doktorlar
- Fedai Emin Bora
- 2008 Karamel-Çaycı
- Kiralık Oda
- Son Ağa-Salim Ağa Bağcıoğlu
- Kırmızı Işık-Sunucu
- 2009 Avrupa Yakası-Sivil Polis (Konuk oyuncu, 190. bölüm)
- Ah Kalbim-Kamuran
- Altın Kızlar-Konuk oyuncu
- 2011 Adım Bayram -Bayram-Konuk oyuncu
- 2012 Acayip Hikayeler-Yakup
- 2019 Sevdim Seni Bir Kere-Yardımcı Komiser
- 2021 Savaşçı-Albay Oktay Göktürk/Uzi
Program
- 2012 Güven Bana-atv
- 2013 Kim Milyoner Olmak İster-atv
- 2018 Ben Bilmem Eşim Bilir All Star-Star TV
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