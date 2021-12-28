Taliban'dan kadınlara 72 kilometre sınırı!

Taliban'ın Erdem Teşvik ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı tarafından yayınlanan en son yönerge, 72 km'den fazla seyahat eden kadınlara yakın bir erkek aile üyesi eşlik etmesi gerektiğini söyledi.

Taliban ayrıca araçlarda müzik çalınmasını da yasakladı.

Geçen ay, kadınların televizyon dizilerinde görünmesi yasaklandı ve kadın gazetecilere ve sunuculara ekranda başörtüsü takmaları emredildi.

Afganistan, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından uluslararası desteğin kaldırılmasıyla daha da kötüleşen derin bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya.