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Taliban'dan kadınlara 72 kilometre sınırı!
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Taliban'dan kadınlara 72 kilometre sınırı!

Taliban, karayoluyla uzun mesafeler kat etmek isteyen Afgan kadınlarına yalnızca bir erkek akraba eşliğinde ulaşım sağlanması gerektiğini söyledi.

14 Dakika Önce
2021-12-28 03:40:03
Taliban'dan kadınlara 72 kilometre sınırı!

Türk Telekom

Pazar günü yayınlanan direktif, İslamcı grubun Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana kadın haklarına getirilen son kısıtlama.

Ortaokulların çoğu kızlar için kapalı kalırken, çoğu kadının çalışması yasaklandı.

Kampanya grubu İnsan Hakları İzleme Örgütü, yeni kısıtlamanın kadınları mahkum etmeye doğru ilerlediğini söyledi.

Taliban'ın Erdem Teşvik ve Kötülüğün Önlenmesi Bakanlığı tarafından yayınlanan en son yönerge, 72 km'den fazla seyahat eden kadınlara yakın bir erkek aile üyesi eşlik etmesi gerektiğini söyledi.

Taliban ayrıca araçlarda müzik çalınmasını da yasakladı.

Geçen ay, kadınların televizyon dizilerinde görünmesi yasaklandı ve kadın gazetecilere ve sunuculara ekranda başörtüsü takmaları emredildi.

Afganistan, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından uluslararası desteğin kaldırılmasıyla daha da kötüleşen derin bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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