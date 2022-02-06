DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sattığı otomobilin parası için öldürüp, valizde ateşe vermişler
Evlat nöbetinden 888. Gün!
İş çığırından çıktı! Atatürk’e ‘Alemlerin Rabbi’ yakıştırması
Value Finance: Staking Etkinliği Başlarken Hükmetmek İçin Kur
Fas'ta 5 yaşındaki çocuk kurtarma ekipleri ulaşmadan vefat etmiş
Tunus Cumhurbaşkanı, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetti
Talat Bulut kimdir nereli? Talat Bulut yaşı, eşi, hayatı
Skandal paylaşımların ardından Derya Büyükuncu'ya hak mahrumiyeti cezası
Emsal karar; Anne kusurlu bulundu, velayet babaya verildi
İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
Bursa'da korkutan deprem!
Altun ile Bekaroğlu arasında 'mesaj' polemiği
Tansu Çiller parti mi kuruyor? Avukatından açıklama geldi
Isparta'daki elektrik kesintisi ile ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı iddia
Çorum FK gümbür gümbür! 1-0

TIMETURK / YAŞAM / Talat Bulut kimdir nereli? Talat Bulut yaşı, eşi, hayatı

Talat Bulut kimdir nereli? Talat Bulut yaşı, eşi, hayatı

Talat Bulut kimdir? Talat Bulut'un biyografisi merak ediliyor. Özellikle Yasak elma dizisinden sonra büyük hayran kitlesi sahibi olan Bulut'un bugünlerde Arda ile Omuz Omuza programına konuk olmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki ama Talat Bulut kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Talat Bulut eli mi, bekar mı? Talat Bulu eşi, çocuğu, yaşı, hayatı ve daha fazlası...

2 Saat Önce
2022-02-06 16:01:11
Talat Bulut kimdir nereli? Talat Bulut yaşı, eşi, hayatı

Talat Bulut kimdir? Talat Bulut'un biyografisi merak ediliyor. Özellikle Yasak elma dizisinden sonra büyük hayran kitlesi sahibi olan Bulut'un bugünlerde Arda ile Omuz Omuza programına konuk olmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki ama Talat Bulut kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Talat Bulut eli mi, bekar mı? Talat Bulu eşi, çocuğu, yaşı, hayatı ve daha fazlası...

Talat Bulut kimdir nereli?

Talat Bulut 23 Mart 1956 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Bulut Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü okurken ani bir kararla 2. sınıfı yarıda bırakmıştır. Hemen ardından sanat hayatına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başlamıştır.

Azımsanmayacak bir süre Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçmiştir. İlk olarak Hazal filmiyle sinemaya adım atan Bulut, bu projenin ardından bir ara vermiştir.

Çeşitli film ve dizilerde rol alan Bulut en son oynadığı Yasak Elma dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Oyuncu şu an 65 yaşında, Pınar Afşar ile evli ve bu evlilikten Hazal adında bir kızı bulunmakta.

Talat Bulut'un Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

  • Tak-Tik : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1978
  • Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
  • Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1977
  • Komün Günleri : (Bertolt Brecht) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
  • İşçi (oyun) : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1976
  • Aladaglı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
  • Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
  • Dimitrof : (Hedda Zinner) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
  • Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş