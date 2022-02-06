Talat Bulut kimdir nereli? Talat Bulut yaşı, eşi, hayatı

Talat Bulut kimdir? Talat Bulut'un biyografisi merak ediliyor. Özellikle Yasak elma dizisinden sonra büyük hayran kitlesi sahibi olan Bulut'un bugünlerde Arda ile Omuz Omuza programına konuk olmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki ama Talat Bulut kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Talat Bulut eli mi, bekar mı? Talat Bulu eşi, çocuğu, yaşı, hayatı ve daha fazlası...

Talat Bulut kimdir? Talat Bulut'un biyografisi merak ediliyor. Özellikle Yasak elma dizisinden sonra büyük hayran kitlesi sahibi olan Bulut'un bugünlerde Arda ile Omuz Omuza programına konuk olmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki ama Talat Bulut kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Talat Bulut eli mi, bekar mı? Talat Bulu eşi, çocuğu, yaşı, hayatı ve daha fazlası...

Talat Bulut kimdir nereli?

Talat Bulut 23 Mart 1956 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Bulut Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü okurken ani bir kararla 2. sınıfı yarıda bırakmıştır. Hemen ardından sanat hayatına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başlamıştır.

Azımsanmayacak bir süre Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçmiştir. İlk olarak Hazal filmiyle sinemaya adım atan Bulut, bu projenin ardından bir ara vermiştir.

Çeşitli film ve dizilerde rol alan Bulut en son oynadığı Yasak Elma dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Oyuncu şu an 65 yaşında, Pınar Afşar ile evli ve bu evlilikten Hazal adında bir kızı bulunmakta.

Talat Bulut'un Rol Aldığı Tiyatro Oyunları