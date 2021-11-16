DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evdeki malzemelerle bembeyaz dişlere kavuşun!
En az 15 Ermeni askeri hayatını kaybetti! Rusya’dan yardım istediler
Akar ve Hasanov, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü
Saçlarınızı güçlendirmek istiyorsanız...
Zap Vadisi, 'Seyir tepesi' oldu
Talas'ta tarımsal faaliyetler hız kesmiyor
Talas'tan kırsala kar küreme tesviye bıçağı
Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler ormanlık alandaki kampa geri döndü
Kayseri pancar ekicileri: Şekere yeni zam bekliyoruz
Müge Anlı'da tam anlamıyla dehşet: Kafası ayrı çıplak bedeni ayrı yerde bulundu
Facebook, Suriye ve Pakistanlı hackerlara karşı önlem aldığını açıkladı
Erdoğan ve Bahçeli'den Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
İş Bankası'ndan büyüme ve enflasyon açıklaması
Borsa günü düşüşle tamamladı
Avrupa Yakası’nda taşınmada dikkat çeken artış

TIMETURK / YAŞAM / Talas'ta tarımsal faaliyetler hız kesmiyor

Talas'ta tarımsal faaliyetler hız kesmiyor

Tarım ve hayvancılığı kalkındırmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Talas Belediyesi’nin bu alandaki desteği devam ediyor.

49 Dakika Önce
2021-11-16 19:47:38
Talas'ta tarımsal faaliyetler hız kesmiyor

Bu kapsamda fasulye, nohut, mercimek ve kabak çekirdeği tohumunun ardından şimdi de 400 dekar alana yem bitkisi olarak kullanılan Macar fiği ile ata tohumu gacer buğdayı ekimi gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi'ne bağlı kırsal mahallelerden Başakpınar ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarsinan Kampüsü'ndeki boş tarım arazilerine anıza direkt ekim yöntemiyle Macar fiği ile gacer buğdayı ekildi.

Bölgede hayvancılık yapan üreticinin yem ihtiyacını karşılaması için ekimi yapılan Macar fiğ tohumu, Başakpınar'da belediyeye ait 300 dekarlık arazide toprakla buluşturuldu.

Bununla birlikte Kayseri ve çevresinin siyez buğdayı ailesinden olan ata tohumu gacer buğdayı da AGÜ'nün Mimarsinan Kampüsü'ndeki 100 dekarlık boş arazisine ekildi.

Bilindiği üzere bir süre önce de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından bölgede hayvancılık yapan yetiştiriciler için kendi atıl arazilerinin değerlendirilmesi ve yeşil kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması için yüzde 50 hibeli 22 ton Macar fiğ tohumu dağıtılmıştı.

2 BİN 500 DEKARA YEM BİTKİSİ EKİMİ

Talas Belediyesi'nin bu tarımsal desteğinden 70 üretici faydalanırken, 2 bin 500 dekar alana bu sayede yem bitkisi ekilmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş