“Talas'ın kurslarına severek geliyoruz”

Talas Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen kurslar yoğun ilgi görüyor.

Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi'nde geleneksel el nakışları ve kuaförlük başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen kurslara Talaslı kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitim programlarında ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi (dolgu bebek), cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında kurslar verilmeye devam ediyor.

Hafta içi her gün 9.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen kurs programlarına katılan kadınlar hem kendilerini geliştiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. 9 farklı branşta verilen kurslarda toplam 98 kursiyer bulunuyor.

KURSİYERLERDEN BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Konuyla alakalı düşüncelerini aktaran kursiyerler, düzenlenen kurslar sayesinde boş vakitlerini değerlendirirken ev ekonomisine de katkıda bulunduklarını söyledi.

Kızının çeyizine yönelik ürünleri hazırlamak için kursa katıldığını ifade eden geleneksel el nakışları kursiyeri Medine Çevik, burada birçok farklı yöntem öğrendiklerini kaydetti. Yaptığı ürünlerin satışın yaptığını da dile getiren Çevik, “Buraya eğlenerek geliyoruz, sıkılmıyoruz, güzel bir yer. Buradaki ürünleri satarak mutfak masraflarını da çıkarmış oluyoruz.” dedi.

Zootekni bölümü mezunu Türk mutfağı ve pasta yapımı kursiyeri Cennet Kaya da Kayseri'ye yeni taşındığını belirterek kursta birçok arkadaş edindiğini ifade etti. Kurstan ve belediyenin imkanlarından memnun olduklarını söyleyen Cennet Kaya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Bir diğer kursiyer Ayten Saltabaş da kursları çok sevdiğini söyleyerek “Güzel ve zevkli, Başkan Yalçın'a teşekkür ediyorum, pandemi döneminde hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem de evimize katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.