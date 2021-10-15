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TIMETURK / YAŞAM / Talas Bulvarı ile Komando Caddesi'ne yeni bağlantı yolu yapılıyor

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi'ne yeni bağlantı yolu yapılıyor

Melikgazi Belediyesi, mevcut yolları düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açmaya devam ediyor.

7 Saat Önce
2021-10-15 11:23:21
Talas Bulvarı ile Komando Caddesi'ne yeni bağlantı yolu yapılıyor

İlçenin birçok farklı noktasında eş zamanlı çalışma yürütüldüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Talas Bulvarı ile Komanda Caddesi arası yeni bağlantı yolunu yapıyoruz. Gereken her konuda alt yapı kurumlarımızla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımız için ilçemizde alt ve üst yapı sorunlarını çözmek adına çaba gösteriyoruz. Ulaşımı güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek, trafiği rahatlatmak için yeni yollar yapmaya özen gösteriyoruz. Hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği için ilçe genelinde titizlikle çalışıyoruz. Alt yapıları da düşünerek yeni sokaklar açıyoruz. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün devam ettirdiği programlı yol bakım ve onarım çalışmaları ile yollarımız daha konforlu ve güvenli hale gelmeye devam ediyor. İhtiyaç duyulan bu gibi bölgelere yatırımlarımız sürecek. Çalışmalarımız hayırlı olsun.” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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