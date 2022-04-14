Survivor bu akşam kim elendi? 12 Nisan kim elendi?
Survivor bu akşam kim elendi? Sevilen yarışma Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte 12 Nisan Survivor vedası...
2022-04-14 12:13:24
Sevilen yarışma Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak ediliyor. İşte 12 Nisan Survivor vedası...
Survivor bu akşam kim elendi?
Hikmet ve Sude performanslarına göre gönüllüler takımının, Nagihan ile Adem de ünlüler takımının dokunulmazı oldu. Önceki dokunulmazlık oyunlarının hepsinde gönüllüler galip gelmiş; eleme adayları Ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz olmuştu.
Oylama sonrasında gönüllülerden dördüncü ve son gitme adayı oy çokluğu ile Ayşe seçildi.
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