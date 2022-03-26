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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 25 Mart Cuma Dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı. Dokunulmazlık oyunu ödülü nedir?

1 Saat Önce
2022-03-26 12:05:59
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 25 Mart cuma günü ekranlara dokunulmazlık oyunu ile geldi. Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım aldı? Hediye çekini kim kazandı? Eleme potasında kim var?

Ünlüler kadınlar mücadelesini 8-1 kazandı.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

Erkeklerde dokunulmazlık oyununu 8-2 Ünlüler kazanıyor.

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

Erkeklerde dokunulmazlık oyununu 8-2 Ünlüler kazanıyor. Buna göre Ünlüler bugünün dokunulmazlığını kazanmış oluyor.

SURVİVOR 25 MART 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Kazanan takım Yolcu360'dan 10 bin TL'lik araç kiralama hediye çeki kazanacak.

 

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