Sürücülerin korkulu rüyası yol hipnozu nedir ?

Sürücülerin korkulu rüyası yol hipnozu, bilincin ve bilinçaltının farklı şeylere konsantre olmasıyla, beynin hiçbir şeyden etkilenmeyen, kendi kendine çalışan özelliğinin ortaya çıkmasıdır.

Yoldaki parlamalar, aynı hızda geçen yol çizgileri, bazen sileceklerin uzun süre çalışması, dinlediğiniz müziğin ritmi, bildiğiniz yollardan gitmek zihinsel süreçlerinizde ağırlaşma ortaya çıkarabilir. Hipnoz sırasında, araç kullanma ile ilgili işlemler çoğunlukla doğru bir şekilde yerine getiriliyor olsa da ufak bir hatanın ölümcül sonuçları olabileceğinden, bu bilinç durumuna girme konusunda dikkat etmeliyiz.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz uzun yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. İşte o tavsiyeler;

Yol hipnozu, çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı fiziksel durumdur.



Yola çıkıldıktan 2.5 saat sonra YOL HİPNOZU başlar.



Hipnoz olan sürücünün gözleri açıktır.. ancak gözün gördüğünü beyin kaydetmez, analiz etmez.



Yol kenarında duran araca veya önde giden giden TIR'a arkadan çarpma kazalarının bir numara sebebi YOL HİPNOZU dur.



YOL HİPNOZU olan sürücü, çarpma anına kadar son 15 dakika hiçbir şey hatırlamaz.



Kaç km hızla gittiğini, önündeki aracın hızını analiz edemez.. genellikle çarpışma 140 km ve üzeridir.



YOL HİPNOZU'ndan kurtulmak için.. 2 veya 2.5 saatte bir 15 ya da 30 dakika durmak, hava almak, yürümek, çay kahve içmek gerekir.



YOL HİPNOZU uzun yolda, 4. saatten itibaren zirve yapar. Film tamamen kopmuş olur.



Yolda giderken belli yer ve araçları not edip hatırlama yapmak gerekir.



Son 15 dakika hiçbir şey hatırlamıyorsan, kendini ve yolcuları ölüme götürüyorsun demektir.



YOL HİPNOZU gece daha çok olur ve yolcular da uyuyor ise, durum çok vahimdir.



Sürücü her 2.5 saatte durmalı, dinlenmeli.. 5-6 dakika yürümeli ve zihni sürekli açık olmalıdır.



Gözler açık fakat zihin kapalı ise, kaza kaçınılmazdır...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.