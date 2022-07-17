Suriyeli kişiler göletteki kazları çaldı haberinin yalan olduğu iddia edildi

İstanbul’un ilk ve en büyük suni göleti olan Bahçeşehir Göleti’ndeki kazları Suriyeli kişiler tarafından çalındığı iddia edilmişti. Sosyal medyada bu haberin asılsız olduğu belirtildi.