Suriyeli kişiler göletteki kazları çaldı haberinin yalan olduğu iddia edildi
İstanbul’un ilk ve en büyük suni göleti olan Bahçeşehir Göleti’ndeki kazları Suriyeli kişiler tarafından çalındığı iddia edilmişti. Sosyal medyada bu haberin asılsız olduğu belirtildi.
2022-07-17 20:25:06
İstanbul Bahçeşehir'de Suriyeli oldukları öne sürülen iki kadın Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çalarak poşetlerine attılar haberinin yalan olduğu sosyal medya kullanıcısı tarafından iddia edildi.
Haberi yalanlayan sosyal medya kullanıcısı 'Haber yalan Bu kadınlar bizim müşterimiz. O hayvanlar onların kendi evcil hayvanı bir çocuk gibi yanlarında yürüyor. Bizzati tanık olduğum bir olay, bence tweetinizi gözden geçirin.' paylaşımında bulunarak Cüneyt Özdemir'i uyardı.
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