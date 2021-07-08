Suriye’ye yeni bir şehir

İHH İnsani yardım Vakfı, QatarCharity kurumu iş birliğiyle Suriye kuzeyinde bulunan Azez çevresinde “El Emel Kenti” adıyla yeni yerleşim yerinin temellerini attı.

Azez'in doğusunda yer alan Tokli köyü çevresine kurulumuna başlanan El Emel Kenti'nde bin 400 konutun yanı sıra 2 bin öğrenci kapasiteli anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, sağlık merkezi, mesleki eğitim merkezi ve cami inşa edilecek. 280 bin metrekarelik alana yapılacak olan El Emel Kenti'ndeki tüm konutlarla inşa edilen merkezlere, elektrik ve su verilecek.

Kilis'te gerçekleşen protokol imza törenine ve Azez'in doğusundaki Tokli köyünde temel atma törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve QatarCharity Başkanı Yusuf El Kavvari ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

“Bu devir, Suriye'yi imar etme devridir”

Uzun yılladır Suriye halkının evsiz, su bulamaz ve eğitim imkanına kavuşmamış halde olduğunu belirten Bülent Yıldırım, "Türkiye halkı ve dünyada birçok sivil toplum kuruluşu ile beraber çok güzel çalışma yaptık. Bu çalışmaları yaparken çok acılara şahit olduk imkansızlıklar gördük, bunun için çadırlar kurduk daha sonra briket evler yaptık. Fakat şimdi yeni bir devir başlatıyoruz. Bu devir, Suriye'yi imar etme devridir. Bu çalışmalardan biri de Azez'de yapacağımız Umut köyüdür" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Neden Umut diyoruz buna çünkü orada bir nesli inşa edip geleceği kurgulayacağız. Açacağımız bu köyler bütün dünyaya örnek olacak. Kimse, insanlığın bir kısmı hayat sürerken ben iyi yaşamaktan mutluyum diyemiyor artık çünkü kitle iletişim araçları ile bütün bilgilere sahip oluyorlar. Vicdan ve merhamet harekete geçti” dedi. Yıldırım, Katar Emiri başta olmak üzere tüm hayırsever ve emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.