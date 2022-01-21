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TIMETURK / YAŞAM / Suriye’nin kuzeyindeki kar yağışı kamplardaki sivilleri zor durumda bıraktı

Suriye’nin kuzeyindeki kar yağışı kamplardaki sivilleri zor durumda bıraktı

Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda etkili olan kar yağışıyla çetin bir sınav veren siviller, soğuk havaya ve imkansızlıklara rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor. 60 yaşındaki Şemse Dahir, “Çadırlarımız çöktü. Dondurucu soğukta 3 çocuğumla ortada kaldık. Ne yakacak bir şeyimiz var ne de sığınacak yerimiz” dedi.

2 Saat Önce
2022-01-21 11:12:29
Suriye’nin kuzeyindeki kar yağışı kamplardaki sivilleri zor durumda bıraktı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde iki gün önce başlayan kar yağışı, yüksek bölgelerde 40 santimetreye varan kar birikintilerine neden oldu.

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Kar nedeniyle bazı yollar kapanırken ilçe merkezleri ve kamplar beyaza büründü.

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Yağışlardan çok sayıda kamp olumsuz etkilenirken onlarca çadır çöktü.

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Çocuklar karın tadını çıkarırken çadırları yıkılan siviller ise yaralarını sarmaya çalışıyor.

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Temel gıda maddeleri ve yakacaklarının olmadığından şikayet eden siviller, yardım bekliyor.

“Çadırımız kullanılamaz hale geldi

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AA muhabirler, kamplarda kardan etkilenen sivillerin yaşadığı dramı görüntüledi.

Azez'de bir kampta yaşayan İbrahim Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardan dolayı çadırlarının üzerlerine yıkıldığını söyledi.

Halil, “Çadırımız kullanılamaz hale geldi. Başka ailelerin yanına geçmek zorunda kaldık. Çevremizdeki 10'a yakın çadır da bizimki gibi çöktü.” dedi.

“Dondurucu soğukta 3 çocuğumla ortada kaldık”

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Yaşadığı zorlukları ağlayarak anlatan 60 yaşındaki Şemse Dahir da Hama ilinden göç ederek Azez çevresine yerleşmek zorunda kaldığını söyledi.

Dahir, “Gece kar yağmaya başlayınca çökecek korkusuyla saatlerce uyumadım. Çadırlarımız çöktü. Dondurucu soğukta 3 çocuğumla ortada kaldık. Ne yakacak bir şeyimiz var ne de sığınacak yerimiz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardımların bir an önce ulaşmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hava soğuk, yakacak bir şeyimiz yok”

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65 yaşında Fatıma İbrahim de yaşadıkları çaresizliği “Kar yağdı, çadırlarımız zarar gördü. Çadırdaki battaniyelerimiz ve halılarımız ıslandı. Allah'ın nimeti; her yer bembeyaz çok güzel ama hava çok soğuk, yakacak bir şeyimiz yok.” ifadeleriyle anlattı.

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Karın tadını çıkaran çocuklardan 12 yaşındaki Betül Ahmet ise “Karla oynayarak çok eğleniyoruz. Köyümüzde kar yağdığında daha mutluyduk çünkü üşüdüğümüzde sığınacağımız evimiz vardı. Şimdi çadırda yaşıyoruz, çok soğuk ve çadırlar üzerimize çöküyor.” diye konuştu.

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