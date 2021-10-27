DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sadakataşı'ndan Nepal'de 570 katarakt ameliyatı
Suriyeli öğrenciler barış ve kardeşlik için zeytin topladı
Elon Musk’a çağrı: 'Servetinin yalnızca yüzde 2’si dünyadaki açlığı bitirebilir'
Suriye'deki yetim çocuklar Türkiye'ye emanet
EDHO neden yayınlanmadı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman yayınlanacak? EDHO başka kanala mı geçecek?
TRT'de üst düzey atama
İran'da akaryakıt satışları durdu! İstasyonların önünde araç kuyruğu oluştu
Çorum FK - Arnavutköy Belediyespor kesintisiz canlı yayın!
2021 KYK kredisi ne kadar? 2021'de KYK kredi ücreti ne kadar? KYK burs ve kredi kaç TL?
Rusya ile Tataristan arasında 'sıfat kullanım' krizi
Aydan Özoğuz kimdir? Aydan Özoğuz nereli, kaç yaşında?
Borsa güne yatay başladı
Yıldız oyuncudan ekibine büyük jest
Erim Arıkan “Tavuk ve yumurtada kaliteli yem önemli”
Benzinin fiyatı düştü mü? Benzine indirim mi geldi? Benzin litresi ne kadara düştü?

TIMETURK / YAŞAM / Suriye'deki yetim çocuklar Türkiye'ye emanet

Suriye'deki yetim çocuklar Türkiye'ye emanet

Yetim Vakfı Suriye'nin birçok bölgesinde yetim çocuklara ve ailelerine yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

25 Dakika Önce
2021-10-27 10:49:50
Suriye'deki yetim çocuklar Türkiye'ye emanet

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz ve beraberindeki heyet Suriye'nin Lazkiye kırsalında ‘kardeş aile projesi' kapsamında yetim ailelere nakdi destek sağlayıp çocuklara ‘Bir Kutu Gülücük' paketi hediye etti.

Yetim çocuklar emin ellerde

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kırsalında bulunan Tilalin ve Kefra köylerinde bulunan yetim aileler için yapılan yerleşkelerin tüm idari işletme masrafları Yetim Vakfı tarafından karşılanıyor. Ayrıca bu yerleşkelerde yaşayan yetim ailenin çocuklarına yetim sponsorluk ödemesi gerçekleştiriyor. Bu bağışlarla çocukların gıda, kıyafet, sağlık, eğitim ve barınma giderleri karşılanıyor.

Ayrıca Suriye'ye yapılan ziyaret sonrası yetim çocuklar ve aileleri için yeni projeler hayata geçiyor. Bu kapsamda yetim ailelerin yaşadığı yerleşkelerde ‘Kalkındırma Projeleri' kapsamında açılan işletmelerle aileler kendi geçimini idame ettirebilecekler.

‘Minik yavrularımızın duaları sizlerle'

Suriye'de yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Vakıf Başkanı Murat Yılmaz, ‘'11 yıldır süren iç savaştan en fazla çocuklar ve kadınlar etkilendi. Yüzbinlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan evinden ve yurdundan edildi. Bugün Lazkiye'nin Darusselam köyündeki ailelerimizi ziyaret ettik. Bu köyde yetim aileler yaşamakta ve bugün bu ailelerimize Kardeş Aile Projemiz kapsamında nakdi destek sağlıyoruz. Bu projemizle bir yetim ailenin 1 aylık tüm ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Bu hayra vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki çocukların duaları sizinle.''

Yetim Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışı yardım çalışmalarına destek olabilmek için YETİM yazıp 9868'e göndererek ''10₺'' katkı sağlayabilir, bir çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olabilirsiniz. Ayrıca www.yetimvakfi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0212 970 60 60 numaralı telefon numarasından çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş