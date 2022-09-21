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Suriye'de alıkonulan kadınlar yaşadıkları zulmü resmetti

Esed rejimi hapishanesinde alıkonulan Meryem Ahmed, 'Bugün burada bir araya gelerek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ailemden 13 kişi, 2012'den bu yana rejim hapishanelerinde tutuklu. Hala haber alamıyoruz.' dedi.

1 Saat Önce
2022-09-21 11:12:22
Suriye'de alıkonulan kadınlar yaşadıkları zulmü resmetti

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin alıkoyduğu kadınlar, Azez'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bir araya gelerek rejim zindanlarında yaşadıklarını çizdikleri resimleri sergiledi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle binlerce kadın, Esed rejiminin işkencelerine ve alıkoymalarına maruz kaldı.

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Halep'in Azez ilçesindeki YEE'de bir araya gelen kadınlar, yaşadıkları zulmü açtıkları resim sergisi ve tiyatro gösteriyle duyurmaya çalıştı.

Halihazırda Esed rejimi zindanlarında alıkonulan on binlerce kadının serbest bırakılmasını isteyen işkence mağduru kadınlar, sorumluların ise cezalandırılmasını istedi.

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Rejim işkencelerinden kurtulan Gutalı Meryem Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada bir araya gelerek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ailemden 13 kişi 2012'den bu yana rejim hapishanelerinde tutuklu. Hala haber alamıyoruz." dedi.

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Rejim hapishanelerinde yapılan işkenceye maruz kalanların acı çığlıklarının hafızasından silinmediğini belirten Ahmed, "2017'de girdiğim hapishaneden Esed rejimi ve muhalifler arasında yapılan esir takasıyla 15 ay sonra özgür kaldım. 2 çocuğumu savaşta kaybettim. 3 çocuğumla Azez'de yaşıyorum. Eşim rejim zindanlarında halen tutuklu." ifadelerini kullandı.

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Ahmed, "Maruz kaldığım işkencelerden dolayı psikolojik tedavi görüyorum. Rejim zindanlarında tutulanların serbest bırakılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde halen en az 500 bin kişi alıkonuluyor. AA .

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