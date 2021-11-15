DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İranlı Bakan duyurdu: Türkiye ile anlaştık, yakında müzakereleri başlatacağız
Ayva çekirdeği jeli siyah nokta oluşumunu önlüyor
Elmalı Davası’nda anne ve üvey baba beraat etti
Düzenli bir çocuk yetiştirmek için...
Puf puf kabaran poğaçaların sırrını bulduk!
CHP'de bir taciz skandalı daha
Kömür yardımı başvuru ekranı | Kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu...
Karadeniz’de sular ısınıyor: Savaşın ayak sesleri...
Demokratik Alevi Dernekleri: CHP Aleviler’den özür dilemeli
EBA seminer programı nasıl girilir? EBA seminer programı nedir? EBA öğretmen seminerleri canlı yayın giriş
ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuktan oluşan sivillerin öldüğünü ilk kez kabul etti
Demirtaş: Solcular seçim kampanyasını nasıl örgütleyecek?
Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
Emtia piyasasında fiyatlarda hızlı yükseliş
Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

TIMETURK / YAŞAM / Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

Aka Hatun olarak da bilinen Akça Hatun, Sultan Alparslan'ın ilk eşidir. Fahriye Evcen, TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizide Akça Hatun'a hayat veriyor. Peki Aka Hatun gerçekte kimdir?

1 Saat Önce
2021-11-15 12:34:22
Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle tarihi karakterler bir kez daha ön plana çıktı. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Akça Hatun oldu. Barış Arduç dizide Alparslan karakterine hayat verirken, uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen, Akça Hatun'a hayat veriyor. Akça Hatun, 1071 yılında Selçuklu döneminde yaşamış bir kişidir.

Akça Hatun'un gerçek adı Aka Hatun'dur. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci padişahı Alparslan'ın ilk eşidir. Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş