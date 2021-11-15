Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

Aka Hatun olarak da bilinen Akça Hatun, Sultan Alparslan'ın ilk eşidir. Fahriye Evcen, TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizide Akça Hatun'a hayat veriyor. Peki Aka Hatun gerçekte kimdir?

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle tarihi karakterler bir kez daha ön plana çıktı. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Akça Hatun oldu. Barış Arduç dizide Alparslan karakterine hayat verirken, uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Fahriye Evcen, Akça Hatun'a hayat veriyor. Akça Hatun, 1071 yılında Selçuklu döneminde yaşamış bir kişidir.

Akça Hatun'un gerçek adı Aka Hatun'dur. Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci padişahı Alparslan'ın ilk eşidir. Aka Hatun'un ardından Alparslan Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.