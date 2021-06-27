Sultangazi’de uçurumdan atlayan kızdan üzücü haber

İstanbul Sultangazi'de uçurumdan atladığı iddia edilen Elif Ç. isimli genç kızın cesedine ulaşıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile pikin yapan, 15 yaşlarındaki Elif Ç. arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan atladı. İddiaya göre Elif Ç.'nin iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, iki kız arkadaşı ise olay yerinde saatlerce ağladı. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucu genç kızın cesedine kayalık ulaşıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek uçurumdan atladı. Elif Ç., uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Ç.'nin iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler uçurumdan düşen Elif Ç'nin cesedinin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 sata süren çalışmalar sonucu genç kızın cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.