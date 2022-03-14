Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren üç çocuk babası Oğuz Reis'in (49) cenazesi, Darboğaz Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Bakan Soylu , burada başsağlığı dileklerini kabul etti.

Helallik alınmasının ardından Darboğaz Mahallesi'ndeki mezarlığın önüne getirilen Reis'in cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi. Bakan Soylu, cenazeyi bir süre taşıdı. Törene Oğuz Reis'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçen ay da 85 yaşındaki dayısı Ali İhsan Reis vefat etmişti.

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