Su kuyuları insanlara umut oluyor

Başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su kuyuları açan Sadakataşı Derneği, insanların temel ihtiyacı olan temiz suyu onlara sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Su bir insan hakkıdır. Fakat günümüzde 750 milyondan fazla kişi su ihtiyacını karşılayamıyor. Bu yüzden her sene yüz binden fazla çocuk hastalanıp hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşamayan insanlar kırsalda, kentlerin yoksul bölgelerinde yaşıyor. Yeterli miktarda temiz su olmadığı için hayvancılık ve tarım konusunda zarara uğrayan insanlar salgın hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Sadakataşı Derneği su kuyuları açarak insanların hayatlarını kolaylaştırıyor.

NİJER

Nijer, Afrika kıtasının batısında yer alır. Çöl iklimine sahip olan bu ülke dünyanın en fakir ülkeleri arasında. Yalnızca temmuz ve ağustos ayında yağış görülen ve aşırı sıcakların yaşandığı Nijer'de nüfusun %50'si temiz suya ulaşamayıp susuzlukla karşı karşıya kalıyor. Temiz suya ulaşamayan toplum kolera, tifo, sıtma gibi hastalıklar nedeniyle her yıl binlerce kayıp veriyor. Sadakataşı Derneği su kuyusu projeleriyle insanları temiz suya ulaştırıp bu hastalıklardan korumayı hedefliyor.

NEPAL

Nepal, Asya'nın güneyindedir. Muson iklimi görülüğü için bol yağış alan bu ülke, alt yapı eksikliği ve baraj sayısının azlığı yüzünden maalesef su birikimi yapamıyor. Ayrıca kanalizasyon sisteminde sıkıntılar yaşandığı için var olan temiz su ile kirli su da birbirine karışıyor. Bu da birçok hastalığı ve bu hastalığa bağlı can kayıplarını beraberinde getiriyor. Sadakataşı Derneği bölge halkının temiz su ihtiyacını açtığı su kuyularıyla karşılıyor.

TOGO

Togo, Batı Afrika'da yer alıyor. Tropikal ve nemli bir iklimin görüldüğü bu ülkede ciddi bir temiz su problemi, gıda ve tıbbi malzeme yetersizliği yaşanmakta. Bu ülkenin nüfusunun %40'ından fazlası temiz su hakkından mahrum. Doğal olarak temiz su kullanamayan bu insanlar arasında da sıtma, menenjit, hepatit ve tifo gibi salgın hastalıklar yaygın. Sadakataşı Derneği Togo ülkesinin halkına temiz su kullanma imkanı sağlayıp onları salgın hastalıklardan koruyor.

SOMALİ

Somali, Afrika'nın en doğu ucunda yer alıyor. İç savaşların ve krizlerin yaşandığı bu ülkede halk aynı zamanda sağlık ve temiz su problemleriyle boğuşuyor. İklim değişikliği, kuraklık, açlık, sefaletin neden olduğu bu durum her 10 çocuğun 8'ini etkiliyor. Ülkede çocuklar temiz su eksikliğinden dolayı ishal, tifo, kolera gibi salgın hastalıklara yakalanıyor. Sadakataşı Derneği su projelerini hayata geçirerek Somali halkının yaralarına merhem oluyor.

SRİ LANKA

Sri Lanka, Asya Kıtası'nın güneyinde yer alıyor. Bu ülkede Müslümanlar azınlık konumunda. Bu ülkede de insanlar bol yağış olmasına rağmen altyapı problemleri, yer üstü sularındaki kirlilik ve duran sular gibi sebeplerden temiz su problemi yaşıyor. Sadakataşı Derneği Sri Lanka halkına açtığı su kuyularıyla temiz su konusunda destek oluyor.

KENYA

Kenya, Afrika Kıtası'nın doğusunda yer alır. Sri Lanka'nın komşusu olan Kenya, birkaç senede bir kuraklıkla pençeleşiyor. Su şebekelerinin zayıf olması, düzensiz yağışlar ve kuraklık yüzünden temiz su ihtiyacı karşılanamayan ülkede tarım ve hayvancılık da sekteye uğruyor.

ÇAD

Çad, Kuzey-Orta Afrika'da yer alıyor. Dünyanın en kurak ülkelerinden olan Çad'da sadece başkent N'djamena'nın bir kısmında su şebekesi bulunuyor. Halk su ihtiyacını hayvanlarla taşıyarak karşılamak zorunda kalıyor. Çad'ın kuzeyinde yaz aylarında kuraklık yaşanıyor bu yüzden de insanlar temiz su temin edemiyor. Sadakataşı Derneği'nin açtığı su kuyuları bölge insanına temiz suya ulaşım imkanı sağlıyor.

BURKİNA FASO

Burkina Faso, Afrika kıtasının batı bölümündedir. Tropik iklimin hakim olduğu bu ülkede yağmurlu ve kurak iki mevsim görülmektedir. Halkın büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşamakta ve su ihtiyaçlarını kuyulardan karşılamaktadır. Fakat ekonomik şartlar yüzünden ülkede su kuyuları çok zor şartlarda açılmakta ve yetersiz kalmaktadır. Bölge halkı suya ulaşmak için kilometrelerce yol tepmek zorunda kalmakta ve hastalık saçan bir vahadan su temin etmektedir. Sadakataşı Derneği su kuyusu projesiyle ülkedeki insanların temiz su ihtiyacını gidermeyi hedeflemektedir.

BANGLADEŞ

Bangladeş, Güney Asya'da yer almaktadır. 170 milyon insanın yaşadığı bu ülkede yoksulluk had safhadadır. Arakanlı mülteciler de sığındıkları bu ülkede oldukça ağır şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Sadakataşı Derneği'nin açmış olduğu tulumba ve şadırvanlar mültecilerin her türlü ihtiyacını karşılamaktadır.

MALİ

Mali, Batı Afrika'da yer almaktadır. Kuzeyi Sahra Çölü ile kaplı olan bu ülkede şehirleşme daha çok güney bölgelerdedir. Temiz su problemi yaşanan ülkede buna bağlı salgın hastalıklar görülmektedir. Sadakataşı Derneği açtığı su kuyularıyla bölge halkına temiz su temini konusunda yardımcı olmaktadır.

GANA

Gana, Batı Afrika'da yer almaktadır. Ülkede güney bölgelerde tropikal iklim görülür. Fakat kuzey bölgesi kuraklıkla boğuşmaktadır. Kırsalda su şebekesi problemleri ve alt yapı yetersizliği nedeniyle halk temiz su ihtiyacı karşılamada problem yaşamaktadır. Ülkede temiz su problemi nedeniyle hayvancılık ve tarım da zarar görmektedir. Sadakataşı Derneği kuzey bölgelerinde su kuyusu açarak halka destek olmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.