STK'lar Yunanistan'ı protesto etti

STK'lar, Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla Yunanistan Başkonsolosluğu önünde

Yunanistan'da, eşyaları ve kıyafetleri gasp edilerek sınır dışı edilen 19 mültecinin donarak hayatını kaybetmelerinin ardından sivil toplum kuruluşları harekete geçti. İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Özgür-Der ve Mazlum-Der, Yunanistan'ın mültecilere yönelik sergilediği insanlık dışı tutumu basın açıklamasıyla protesto etti.

“Mülteciler katlediliyor”

“İnsanlık Dondu!” sloganıyla düzenlenen basın açıklaması öncesi konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Yunanistan sınırında mültecilerin insanlık dışı muamelelere maruz bırakılarak katledildiğini belirtti. Yıldırım, “Yunanistan bunu tek başına yapmıyor. Avrupa'nın ortak kararı ve iradesiyle bu geri itmeleri gerçekleştiriyor. Buradan, Avrupa'daki insan hakları örgütlerine ve insan haklarına riayet eden herkese çağrıda bulunuyorum. Bu konuda bir an önce harekete geçin ve bu insanlık suçunu işleyenlere dur deyin” ifadelerini kullandı.

“Barbarlıktan ve vahşetten vazgeçin”

Yıldırım'ın ardından hitap eden Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkelerinin barikatı gibi davrandığınıifade etti. Alpay, “Buradan Yunanistan'a insan haklarına uygun hareket etmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu insanlara karşı barbarlıktan ve vahşetten vazgeçin.” diye konuştu.

“Suça karşı sesinizi yükseltin”

Mazlum-Der Genel Başkanı Kaya Kartal da, “Avrupa Birliği'nin onlarca belgesi, yüzlerce standardı mülteciler söz konusu olduğunda paçavraya dönüyor. Yunanistan'daki sivillere sesleniyoruz, bu suça karşı sesinizi yükseltin ve bu insanlık dışı tutuma ortak olmayın” şeklinde konuştu.

Gazeteci AdemÖzköse ise, “İnsan hakları savunucularına soruyorum, neredesiniz? Niçin bu mazlum insanlar için sesiniz çıkmıyor?” dedi.

“Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor”

Yapılan konuşmaların ardından, UMHD Başkanı Av. Abdullah Resul Demir katılımcı STK'lar adına basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kışın dondurucu soğuğunda üzerlerindeki iç ya da incecik kıyafetleriyle kırsal bölgeye salınan mülteciler, Avrupa Birliği'nin, göçmenlerin geçişini engellemek için jandarma görevi biçtiği Yunanistan sınır birliklerinin insanlığı utandıran tavrı sonucunda donarak hayatlarını kaybettiler. 19 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade eden Türkiye makamları ölü sayısının artmasından endişe ediyor.” denildi.

“Uluslararası hukuk Avrupa için çalışmıyor”

Açıklamada ayrıca, “Uluslararası hukuk kurumları Avrupalının refahının riske girmeye başladığı yerden sonrası için çalışmıyor. Yunanistan'ın, denizde boğulmaları için çocukların, kadınların bulunduğu botları tüm dünyanın gözleri önünde mızraklarla batırmaya çalışmasındaki; sınırları kapatıp insanları aç ve çıplak bir şekilde soğuktan donarak ölmeye mahkûm etmesindeki cesareti ve özgüveni buradan geliyor. Biz susmayacağız! Vicdanı körelmiş, merhametini yitirmiş kimseler gibi gözlerimizi çevirmeyeceğiz. Avrupa'nın süslü insan hakları, hukuk yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Sizler katilsiniz bayım! “Göçmen sorunu”nu büyüten sizin politikalarınız.” ifadeleri kullanıldı. .