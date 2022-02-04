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TIMETURK / YAŞAM / STK'lar Yunanistan'ı protesto edecek

STK'lar Yunanistan'ı protesto edecek

STK'lar, Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla 5 Şubat Cumartesi günü Yunanistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapacak.

1 Saat Önce
2022-02-04 21:51:48
STK'lar Yunanistan'ı protesto edecek

Yunanistan'da, eşyaları ve kıyafetleri gasp edilerek sınır dışı edilen 19 mültecinin donarak hayatını kaybetmelerinin ardından sivil toplum kuruluşları harekete geçti. İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Özgür-Der ve Mazlum-Der, Yunanistan'ın mültecilere yönelik sergilediği insanlık dışı tutumu basın açıklamasıyla protesto edecek.

“İnsanlık Dondu!” sloganıyla düzenlenecek basın açıklaması, 5 Şubat Cumartesi günü Yunanistan'ın İstanbul Taksim'deki Başkonsolosluğu önünde düzenlenecek.

Basın açıklamasında, Yunanistan'ın mülteci haklarını ihlal eden geri itmeleri ve Avrupa'nın insanlık dışı muameleler karşısındaki sessizliği protesto edilecek.

Basın Açıklaması

Tarih: 5 Şubat 2022 Cumartesi (Yarın)

Saat: 14:00

Yer: Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Önü (Turnacıbaşı Sk. No: 22 İstiklal Caddesi/Taksim)

İrtibat: Burak Battal – 0551 696 34 69

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