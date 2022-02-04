STK'lar Yunanistan'ı protesto edecek
STK'lar, Yunanistan'ın mültecilere yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla 5 Şubat Cumartesi günü Yunanistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yapacak.
2022-02-04 21:51:48
Yunanistan'da, eşyaları ve kıyafetleri gasp edilerek sınır dışı edilen 19 mültecinin donarak hayatını kaybetmelerinin ardından sivil toplum kuruluşları harekete geçti. İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Özgür-Der ve Mazlum-Der, Yunanistan'ın mültecilere yönelik sergilediği insanlık dışı tutumu basın açıklamasıyla protesto edecek.
“İnsanlık Dondu!” sloganıyla düzenlenecek basın açıklaması, 5 Şubat Cumartesi günü Yunanistan'ın İstanbul Taksim'deki Başkonsolosluğu önünde düzenlenecek.
Basın açıklamasında, Yunanistan'ın mülteci haklarını ihlal eden geri itmeleri ve Avrupa'nın insanlık dışı muameleler karşısındaki sessizliği protesto edilecek.
Basın Açıklaması
Tarih: 5 Şubat 2022 Cumartesi (Yarın)
Saat: 14:00
Yer: Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Önü (Turnacıbaşı Sk. No: 22 İstiklal Caddesi/Taksim)
İrtibat: Burak Battal – 0551 696 34 69
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