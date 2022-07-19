Stil Danışmanı Burcu Kaya Değişen Moda Dünyasını Ele Aldı.

16 yıldır moda dünyasında olan ve moda konusunda farklı alanlarda çalışan Burcu Kaya son olarak değişen modadan bahsetti. Burcu Kaya, “ Moda dünyası da her şey gibi değişiyor. Buna ayak uydurmak evet önemli fakat maddi olarak bu durum çok doğru değil. Bu yüzden modası geçmeyecek ve tarzınıza uyacak olan ürünlere yatırım yapmak çok önemli” diyerek düşüncelerini belirtti.

On altı yıldır moda sektöründe olan Burcu Kaya bu sektörde farklı alanlarda çalışmış ve son 2 yıldır kendi işini yapıyor. Aynı zamanda tasarım konusunda da kendini geliştirmeye devam eden Burcu Kaya özel bir şirkette modelhane şefi ve modelist olarak çalışıyor. Diğer yandan Burcu Kaya kendine ait sayfası olan modelistanbulda ile oldukça popüler. Modelistanbulda 2020 yılında kurulmuş. Modern kadın giyimi konusunda oldukça önemli hizmetler veren sayfa stil danışmanlığı konusunda hizmet vermekte. Hizmet almak isteyenlerin kombinler yapmak üzere ulaşabildiği sayfa sektörde lider konumda. .