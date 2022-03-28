SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun büyük acısı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun annesi Saide Taşkesenlioğlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu bugün vefat etti.

Merhume Saide Taşkesenlioğlu'nun cenazesi, yarın (29.03. 2022) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Yeni Topkapı Mezarlığı'na defnedilecek.

'DUA AĞACIM'

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu derin üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Annem, dua ağacım, hayattaki tek dalım emanetini Rabbim'e teslim eyledi. Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Cenazemiz 29 Mart 2022 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Fatih Camii'nden kaldırılacaktır."

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun babası değerli alimlerden Mazhar Taşkesenlioğlu, 29 Nisan 1989 tarihinde İstanbul Fatih'deki evinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu.

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

1964 yılında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra halen aynı üniversitede İşletme Yönetimi Ana Bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

İş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi'nde başladı. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.'de Baş Uzman, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.'de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Denetim Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı ile birlikte Kredi Komitesi Yedek üyeliği, 20.04.2012 - 07.02.2014 tarihleri arasında Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürüttü.

07.02.2014 - 08.06.2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğünün yanı sıra Şubat 2014 – Nisan 2018 tarihleri arasında Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2015 – Haziran 2017 tarihlerinde Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2016 – Ağustos 2017 tarihleri arasında da Halkbank Beograd A.D. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

17.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu başkanı olarak atanan Ali Fuat Taşkesenlioğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu, 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi ve Marmara Üniversitesinde İktisat, Bahçeşehir Üniversitesinde Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. ABD'de başladığı doktora çalışmalarını ise sürdürüyor.

Siyasi kariyerine, 1992 yılında Refah Partisi ile başladı, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etti. Bölgesel kalkınma, göç ve göç yönetimi, enerji politikası alanında çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi yayımlandı. ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Fas, Cezayir, Belçika, Macaristan, Bosna Hersek, Tanzanya, Uganda, Ruanda ve Sudan'da birçok eğitim ve projede yer aldı.

Zehra Taşkesenlioğlu, 25 ve 26. dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Sözcülüğü, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu, Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesidir.

Zehra Taşkesenlioğlu Ban; evli olup, çok iyi düzeyde İngilizce, Swahili (Afrika Dili) ve az düzeyde Fransızca bilmektedir. .