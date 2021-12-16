Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu 2022? 1 saat ek ders ücreti ne kadar?

Asgari ücretin 4 bin 250 TL olmasının ardından milyonlarca öğretmen, öğretmen maaşlarında ve sözleşmeli öğretmen maaşlarındaki güncellemeleri merak etmeye başladı. Peki ama öğretmen maaşları yeni yılda ne kadar oldu? Ek ders ücreti ne kadar? 2022 yılı 1 saat ek ders ücreti belirlendi mi? İşte detaylar..

Asgari ücretin 4 bin 250 TL olmasının ardından milyonlarca öğretmen, öğretmen maaşlarında ve sözleşmeli öğretmen maaşlarındaki güncellemeleri merak etmeye başladı. Peki ama öğretmen maaşları yeni yılda ne kadar oldu? Ek ders ücreti ne kadar? 2022 yılı 1 saat ek ders ücreti belirlendi mi? İşte detaylar..

Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti Ne Kadar Oldu 2022?

Sözleşmeli öğretmenlerin ücretleri enflasyona göre belirleniyor. Dolayısıyla 2022 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti henüz belirlenmedi. geçtiğimiz yıl için ücretler aşağıdaki gibi yer aldı.

16,73 TL iken 18,21 TL olarak güncellendi. Devlet okullarında çalışan ücretli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 21,46 olarak belirlendi.

Brüt: 25,17

Net %15: 18,21

Net %20: 17,13

Net %27: 15,61

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.