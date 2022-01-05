Sözcü yazarı Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Yılmaz Özdil'in 5 Ocak'ta Sözcü gazetesindeki köşe yazısını kaleme alamayacağı öğrenildi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil koronavirüse yakalandı.

Özdil, 5 Ocak'ta Sözcü gazetesinde yer alacak yazısını kaleme alamayacak.

Özdil'in koronavirüse yakalandığını ve yazılarına ara vereceğini gazeteci Talat Atilla duyurdu.

Atilla Twitter hesabından, "COVİD ÜNLÜ GAZETECİ DE VURDU! Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in testi pozitif çıktı ve covid oldu. Özdil, yarın ki yazısını yazamayacak. Geçmiş olsun." diye yazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.