Soygun Oyunu : Büyük Vurgun filminin galasına yoğun ilgi

Yarın vizyona girecek olan “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun” filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Galaya film ekibinin yanı sıra Murat Özarı, Aleyna Eroğlu, Arzu Yurter, bilişim uzmanı Emre Hasan Ateş, yapımcı Nur Mehmet Munar gibi aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Çekimleri Eylül 2019 döneminde İstanbul`un birçok farklı lokasyonunda gerçekleştirilen sinema filminin, senaryosu Ali Doğançay tarafından kaleme alındı. İkinci kez yönetmenlik koltuğuna oturan Ali Doğançay`ın çektiği, yapımcılığını Ayşen Yıldırım`ın gerçekleştirdiği Soygun Oyunu:Büyük Vurgun filmi yarın vizyona girerek seyircisiyle buluşacak.

Galada kısa bir açıklama yapan filmin senaristi ve yönetmeni Ali Doğançay “Filmimize Covid-19 salgını başlamadan start vermiştik. Tüm ekip olarak büyük bir emek verdiğimiz filmi 2 yıl sonra seyircisiyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Filmin konusu

Muhteşem bir okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki dostun başından geçen bu hikaye inanılmaz bir soygun planıdır. Ali ve Okan`ın berbat geçen iş hayatlarının sonunda geldikleri açmaz, bir gün en yakın arkadaşları Orhan'ın eve elinde emniyet teşkilatının açmış olduğu sınav haberi getirmesiyle son bulur. Ancak köprüden önceki bu son çıkış da kaçmıştır. İki kafadar dâhinin sınavı geçememesi gariptir ama bu durumlara alışmış olan ikili hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Ancak tek bir farkla...Orhan'ın bir gece yarısı önlerine koyduğu teklifle şaşkına dönerler. Bulundukları hayattan ve parasızlıktan o kadar bıkmışlardır ki bir anlık şeytanın dürtmesiyle büyük bir maceranın içine girerler. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Filmin künyesi

Filmin Adı Soygun Oyunu : Büyük Vurgun

Yönetmen Ali Doğançay

2. Yönetmen Başaran Şimşek

Senaryo Ali Doğançay

Görüntü Yönetmeni Ferhat Ayan

Yardımcı Yönetmen Naciye Eralp

Kurgu Stüdyosu Makinist Film

Kurgu Dilber Koyuncu

Müzik Özgür Zoral 11ON Müzik

Ses Tasarım Stüdyo 5 Serdar Öngören

Görsel Efekt Kadir Arslan, ANK Film

Renk Düzenleme Colorbox James Norman

Makyaj Arzu Yurter

Oyuncular Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış,

Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın

Uygulayıcı Yapımcı Umut Özdağ

Genel Koordinatör Selim Ünel

Süpervizör Arzu Yurter

Yapımcı Ayşen Yıldırım

Tür Polisiye, suç, komedi

Yapım Yıl 2020

Yapım Şirketi AD Yapım

Dağıtımcı CJ ENM

Vizyon Tarihi 18 Şubat 2022

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