Soygun Oyunu : Büyük Vurgun filminin galasına yoğun ilgi
Yarın vizyona girecek olan “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun” filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.
2022-02-16 18:49:05
Galaya film ekibinin yanı sıra Murat Özarı, Aleyna Eroğlu, Arzu Yurter, bilişim uzmanı Emre Hasan Ateş, yapımcı Nur Mehmet Munar gibi aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.
Çekimleri Eylül 2019 döneminde İstanbul`un birçok farklı lokasyonunda gerçekleştirilen sinema filminin, senaryosu Ali Doğançay tarafından kaleme alındı. İkinci kez yönetmenlik koltuğuna oturan Ali Doğançay`ın çektiği, yapımcılığını Ayşen Yıldırım`ın gerçekleştirdiği Soygun Oyunu:Büyük Vurgun filmi yarın vizyona girerek seyircisiyle buluşacak.
Galada kısa bir açıklama yapan filmin senaristi ve yönetmeni Ali Doğançay “Filmimize Covid-19 salgını başlamadan start vermiştik. Tüm ekip olarak büyük bir emek verdiğimiz filmi 2 yıl sonra seyircisiyle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.
Filmin konusu
Muhteşem bir okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki dostun başından geçen bu hikaye inanılmaz bir soygun planıdır. Ali ve Okan`ın berbat geçen iş hayatlarının sonunda geldikleri açmaz, bir gün en yakın arkadaşları Orhan'ın eve elinde emniyet teşkilatının açmış olduğu sınav haberi getirmesiyle son bulur. Ancak köprüden önceki bu son çıkış da kaçmıştır. İki kafadar dâhinin sınavı geçememesi gariptir ama bu durumlara alışmış olan ikili hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Ancak tek bir farkla...Orhan'ın bir gece yarısı önlerine koyduğu teklifle şaşkına dönerler. Bulundukları hayattan ve parasızlıktan o kadar bıkmışlardır ki bir anlık şeytanın dürtmesiyle büyük bir maceranın içine girerler. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
Filmin künyesi
Filmin Adı Soygun Oyunu : Büyük Vurgun
Yönetmen Ali Doğançay
2. Yönetmen Başaran Şimşek
Senaryo Ali Doğançay
Görüntü Yönetmeni Ferhat Ayan
Yardımcı Yönetmen Naciye Eralp
Kurgu Stüdyosu Makinist Film
Kurgu Dilber Koyuncu
Müzik Özgür Zoral 11ON Müzik
Ses Tasarım Stüdyo 5 Serdar Öngören
Görsel Efekt Kadir Arslan, ANK Film
Renk Düzenleme Colorbox James Norman
Makyaj Arzu Yurter
Oyuncular Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış,
Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın
Uygulayıcı Yapımcı Umut Özdağ
Genel Koordinatör Selim Ünel
Süpervizör Arzu Yurter
Yapımcı Ayşen Yıldırım
Tür Polisiye, suç, komedi
Yapım Yıl 2020
Yapım Şirketi AD Yapım
Dağıtımcı CJ ENM
Vizyon Tarihi 18 Şubat 2022
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