Sosyopatlığın 6 belirtisi

Antisosyal kişilik bozukluğu (sosyopati) olan insanlar, farklı düşünme şekli ve olayları anlayış biçimiyle biliniyor. Ünlü bir psikoterapist sıraladığı 6 işaret sayesinde bir sosyopatı kolaylıkla tanıyabileceğinizi söylüyor.

Kişiler arası ilişkileri ve insan psikolojisini uzun yıllar boyunca inceleyen ünlü psikoterapist David J. Lieberman, CNBC'de sosyopatlarda görülen 6 yaygın belirtiyi paylaştı.

Daha önce ABD ordusu, FBI ve CIA personelini eğiten Lieberman, bir sosyopatı fark etmenin bir psikopatı fark etmekten daha zor olabileceğini ve sosyopatların bir kişinin hayatına zarar verebileceğini belirtiyor.

İşte sosyopatların sergilediği 6 davranış...

Üzerinizdeki kontrolü kaybedince tüm kötü huyları ortaya çıkar.

Eğer yeterince ‘itaatkar' olmadığınızı fark ederlerse saldırıya geçeceklerdir. Medeni bir iletişimi unutabilirsiniz. Kontrolü kaybettiklerinde ciddi bir saldırı modu ile karşı karşıya kalacaksınız.

Sahte alçakgönüllülük sergilerler

Sosyopatlar "büyük tevazu" gösterebilirler ancak bu da başka bir maskedir. Kendilerini uyumlu, uysal ve alçakgönüllü bir birey gibi yansıtabilirler ama altında bambaşka duyguların yattığından emin olabilirsiniz.

Doğruyu ve yanlışı umursamıyorlar

Bir davranışın doğru ve yanlış olduğuna dair ayrımı her insan gibi yapabilen sosyopatlar, kendi çıkarlarına uygun hareket etmeyi tercih ediyor. Kimin zarar gördüğünü umursamayan bu bireyler, çıkarlarına hizmet eden her şeyi haklı görüyorlar.

Kişilikleri manipülasyon üzerine şekillenmiştir

İyi bir intiba bırakma konusunda başarılı olan sosyopatlar, sıcak kanlı ve sempatik görünmelerine karşın insanları kendi çıkarlarına göre manipüle edebilirler.

Her zaman dürüst değillerdir

Bir çeşit maske giyen sosyopatlar dürüst oldukları izlenimini yarabilirler. Özellikle “Yüzde yüz suçlu değilim” ya da “Bir daha yapmayacağıma söz veriyorum” gibi cümleleri sık sık duyabilirsiniz.

Sizi nasıl kızdıracaklarını bilirler

Sosyopatlar, bir tartışma esnasında zayıf ve savunmasız olduğunuz noktaları çok iyi bilirler. Duygusal dengenizi bozabilecek sözlerle sinir seviyenizi artırabilirler.

NTV .