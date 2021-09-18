Sosyetik Modacı Dilek Arslan Dilber Renklerin Önemini Arttırdı

Geçtiğimiz günlerde 2021 – 2022 yılı sonbahar kış sezonu ile 2022 yılı ilkbahar yaz sezonu için moda olacak kıyafetler ile birlikte koleksiyonlar hakkında yorum yapan Dilber, bu defa ise renk seçiminin önemi hakkında yorum yaptı.

Başarılı modacı Dilek Arslan Dilber “Bir kıyafet satın alırken modeli kesimi ya da dikimi ne kadar iyi olursa olsun uygun renk seçimi yapmazsanız o elbise hüsran ile sonuçlanabilir. Öncelikle renk seçimi yaparken ilk dikkat edilmesi gereken şey gidilecek yer. Gidilecek mekânın durumu, hava koşulları, özel bir gün için mi kullanılacak yoksa günlük bir şey mi olacak gibi pek çok soruya dikkat etmek gerekir. Kişi içinde renk uyumu çok önemlidir. Bazı renkler bazı kişileri kısa, daha kilolu ya da başka şekillerde gösterebilir. Alınacak kıyafetin renk uyumu çok önemlidir bu nedenle. Doğru renk uyumları ve doğru kalıp kıyafetler kişiyi daha ince ve uzun gösterebilir. Kıyafet seçiminde ve renk seçiminde yapılan yanlışlar kullanan kişiyi şıklıktan uzak ve demode gösterebilir. Bu neden ile renk seçimi oldukça önemli ve doğru yapılması gereken bir şeydir.” diyerek renk seçiminin önemine vurgu yaparken yanlış seçimlerin sizi hayal kırıklığına uğratacağını da açıkça ifade etti.

Kendi markası olan ve Beachwear konseptine sahip Dilek Arslan Dilber, İstanbul Bilgi Üniversitesinin Hukuk Fakültesi Bölümünü başarı ile tamamlamıştır. Meslek hayatında da başarılı bir avukat olan Arslan, iş adamı Ali Dilber ile dünya evine girerek bu mutlu evliliklerini bir erkek çocuk ile taçlandırmışlardır. Oğulları Ali Aslan Dilber doğduktan sonra avukatlık mesleğine ara veren Dilek Arslan Dilber, kendisi için başka bir iş kolu ve arayışa girmiş sonunda da hem ilgisinin olduğu hem de bu konuda bir yeteneğinin olduğu modacılık sektörüne yatırım yapmaya başlamıştır.

Modacılık sektöründe hızla başarı yakalayan ve bu camiada pek çok başarıyı üst üste yakalayan Dilek Arslan Dilber kendi markası olan Dileq Arslan isimli markayı da yaratmıştır. Pek çok tanınmış kişi, sanatçı, model ve sunucuları giydiren Dileq Arslan markası ile adeta bir kalite timsali haline gelen Dilek Arslan Dilber yurt dışında kendine mağaza bakmaya başladı bile. Ortada dolaşan söylemlere göre Arslan, kendi markası için Dubai de mağaza bakmaya ve ürünlerini Dubai pazarı için hazırlamaya başlamış bile.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.