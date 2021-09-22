Sosyetenin Kına Gecesi Organizatörü: Erol Yıldırım

Kına Gecesi konseptinin son yıllarda oldukça ilgi çekici bir noktaya ulaşmasında Erol Yıldırım adının çok önemli bir payı var. 2007 yılında kurduğu Kına Organizasyon şirketi sayesinde sektörün ilklerine imza atan Erol Yıldırım, şaşalı kına gecelerinin altına imzasını atıyor.

Zaman zaman altın varaklı salonlarda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kına gecelerinde zaman zaman da robotların dansöz olduğu eğlencelerde Erol Yıldırım'ın adı geçiyor. Birbirinden kaliteli lüks organizasyonları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Yıldırım, Türkiye'de sadece sosyeteye değil Kına Organizasyon Erol Yıldırım markasıyla çalışmak isteyen herkese hizmet verebileceklerini ifade ediyor. 2022 yılı işin şimdiden çok fazla organizasyon rezervasyonu olduğunu belirtiliyor!

Hedefimizde Türkiye'nin Her Noktasına Ulaşmak

‘2007 yılında başlayan serüvenimiz COVID-19 nedeniyle bir duraksamaya neden olsa da14 yıldır aralıksız bir şekilde Kına Organizasyonu konseptinde çalışmalar yürütüyoruz. Beklentilere uygun çözümler sunarken kına gecelerinde yenilikçi fikirler vererek de evlenecek kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başarıyoruz. Tabi, bizi tercih eden kitlenin genellikle sosyeteden olması da Sosyete Organizatörü olarak anılmamızı sağlıyor.'

Ünlülerin Çoğunun Kına Gecesinde Erol Yıldırım İmzası Var!

‘İdil & Mert Fırat, Neslişah Alkoçlar& Engin Altan Düzyatan ve Zahide Yetiş gibi pek çok ünlünün kına gecesini düzenledik. Amacımız sadece ünlülere hizmet vermek olmasa da konseptimiz bir nebze dikkat çekici olduğundan ünlülerin daha çok ilgi gösterdiğini söylemek mümkün. Bunun yanı sıra Türkiye'nin önde gelen aile ve aşiretlerinin de kına gecelerini düzenledik. Binlerce kadının iştirak ettiği kına gecelerini düzenlemiş olmak bizim için büyük bir gurur.'

Detaylı bilgi almak için; www.kina.com.tr/ www.erolyildirim.com.tradresinden iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.