Sosyal medyanın gündemi Tarkan oldu… Ünlü sanatçı uzun süredir görünmüyordu

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı Tarkan, rol aldığı son reklam filmi ile ilgileri üzerine çekti.

Evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam seçen ünlü şarkıcı Tarkan, oynadığı son ‘Trendyol' reklamı sonrasında ilgileri yeniden üzerinde çekti.

Reklamdan aldığı para miktarı sosyal medyada tartışma konusu olan sanatçı konuyla ilgili olarak değerlendirme yapmaktan kaçınıyor.

Öyle ki ünlü sanatçının kazandığı para üzerinden komedyen Cem Yılmaz da ti'ye alan bir mesaj paylaştı.

İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına konuk olan Yılmaz, "Siparişleri götüreceğim. Tarkan'dan sipariş gelmiş onu götüreceğim birazdan" dedi.

Tarkan, Türkiye'den taşınarak Almanya'ya yerleştiği iddiaları da sıklıkla dile getirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.