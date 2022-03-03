Sosyal medyadan Mehmet Hanifi Kutlar’a büyük övgü

Başarılı iş insanı Mehmet Hanifi Kutlar, sosyal medyada pandemi döneminde işini kaybeden bir babanın çocuğunun sağlık masraflarını karşılayamadığını paylaşması üzerine harekete geçti.

Aile ile irtibata geçen iş insanı Mehmet Hanifi Kutlar küçük çocuğun tüm tedavi masraflarını karşıladı. Ayrıca uzun süredir işsiz olan babaya da iş imkanı sağlayarak sosyal medyada gönülleri fethetti.

Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor

Sosyal medyada gelen yorumlar üzerine kısa bir açıklama yapan Mehmet Hanifi Kutlar “Ülke olarak zor bir süreç yaşıyoruz. Bir babanın çaresizliğine seyirci kalamazdım. Ve ben sadece gerekeni yaptım. Bu zor günlerde herkes birbirine destek olmalı” dedi. .