Sosyal Medya Yönetimi Neden Önemli?

Birey ve kitleler arasında çift taraflı ve eş zamanlı şekilde bilgi paylaşımı imkânı sağlayan sosyal medya, herhangi bir platform üzerinden kişilerin ve kitlelerin diğer bütün iletişim yöntemlerinden farklı yollarla etkileşime geçmesine imkân verir. Yazılı, sesli veya görsel içeriklerle dünya çapında yaklaşık 5 milyar insanın dahil olduğu bir kitle iletişim aracı olan sosyal medya; kişiler, kurumlar ve markalar için de reklam, tanıtım ve pazarlama konularında diğer iletişim yöntemlerine göre çok farklı imkanlar sunar.

Sosyal medya yönetimi, uzmanlar veya sosyal medya ajansları tarafından bütün mecralarda markaları temsil eden hesapların ve operasyonların oluşturulma, düzenlenme, içerik üretimi ve veri analiz işlemlerinin tümüdür. Sosyal medya üzerinden tanıtım, reklam ve pazarlama işlemleri, şirketlerin daha spesifik hedef kitlelere erişimini ve bu işlemlerden daha büyük verim alınmasını sağlar.

Sosyal Medya Ajansı Ne Yapar?

Kişi, kurum veya markaların bütün sosyal mecralardaki hesaplarının yönetimini üstlenen sosyal medya ajansları, marka kimliğinin oluşturulmasını ve markanın sosyal medya kullanıcıları üzerindeki etkisinin düzenlenmesini sağlar. Yapılan yatırımların veriminin denetlenmesi ve düzenlenmesini sağlayan sosyal medya ajansı, rakip ve pazar analizi yaparak şirketin piyasa içerisindeki konumunun düzenlenmesini sağlar.

Sosyal medya trendlerinin takibi ve oluşturulması işlerini de yapan sosyal medya ajansları, şirketlerin imajlarına uygun içerikler üreterek temsil edilen markanın hedef kitleyle buluşmasını sağlar. Sosyal medya ajansları genel hesap yönetimi dışında dijital ve gerçek dünya etkinlikleri oluşturarak şirketlerin hedef kitleleriyle etkileşimini sağlar. Sosyal medya ajansları, teknolojinin imkan verdiği bütün olanakların değerlendirilmesini ve şirketin sosyal medya hesapları ve reklam işlemlerinin en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

Sosyal Medya Yönetimi Nasıl Farklar Yaratabilir?

Sosyal medyanın tüketici alışkanlıkları üzerinde ciddi boyutlarda etkisi bulunur. Profesyonel sosyal medya yönetiminin yeni müşteriler kazanmak, marka sadakatini sağlamak ve geleneksel medyaya kıyasla çok daha seçkin bir hedef kitleye daha düşük maliyetlerle ulaşmak gibi avantajları bulunur. Hedef kitlenin daha geniş bir alanda daha belirgin niteliklerle seçilebilmesi markanın yaptığı yatırımın çok daha verimli olarak değerlendirilmesini sağlar.

Profesyonel Sosyal Medya Yönetiminin Önemi

Dünya çapında yaklaşık 5 milyar, Türkiye'de yaklaşık 55 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Günlük sosyal medya kullanım süresi dünyada ortalama olarak yaklaşık 2 saat, Türkiye için bu süre yaklaşık 3 saat. Markaların çok daha geniş kitlelere, çok daha düşük maliyetlerle, çok daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan sosyal medya; pazarlama, tanıtım, reklam ve marka kimliği yönetimi anlamlarında büyük olanaklar sağlar. Sosyal medyanın diğer kitle iletişim araçlarıyla en büyük farkı ise bütün kullanıcıların mecra üzerinde seslerini duyurabiliyor olması. Kişi, kurum ve markaların toplulukla iletişim kurabilmesini sağlayan sosyal medya aynı zamanda müşteri geri bildirimlerinin de topluluğa açık bir şekilde paylaşılabilmesini sağlar. Markalar, şirketler ve kişilerin topluluk üzerindeki izlenimlerini yönetmek adına sosyal medya hesaplarının yönetim sorumluluğunu profesyonellere devretmesi gerekir.