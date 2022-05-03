Sosyal medya kullananlar bu habere mutlaka dikkat edin!

Sosyal medya’nın her geçen gün içine daha fazla dahil oluyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz ve hatta gezdiğimiz her yeri profillerimize koyuyor ve diğer insanlarla paylaşıyoruz. Hal böyle olunca gizlilik sorunlarıda ortaya çıkmaya başlıyor.

Kötü amaçlı kişiler veya meraklı kişiler biz istemesekte bunları kullanabiliyor. Hatta adımıza hesaplar açıp ticari amaçla kullanabiliyorlar. Bunun önüne geçmenin imkanı olmasa bile azaltmak adına yapabileceğimiz şeylerin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazımız da sizlere sosyal medya güveniğiniz ve gizliliğiniz için yapabileceğiniz bazı tavsiyeleri sizler için derledik.

Sahte şikayet formları

Bir arkadaşınızdan aniden mesaj geldi, farklı kişilerden adınıza şikayet aldığınız yazıyor. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz ve linke tıklıyorsunuz. Instagram şifrenizi girmenizi istiyorlar ve 2 faktörlü korumanız yoksa hesabınız kötü amaçlı kişilerin eline geçiyor. Tam olarak konuyu özetlemek gerekirse bu form sahte bir form ve size gönderen arkadaşınız da bu tuzağa düşmüş demektir. Adınıza başka kişilerden para istekleri ve farklı amaçlar güden mesajlar gidebilir. Yapmanız gereken tek şey resmi Instagram formlarından başka hiçbir yere verilerinizi girmemek. Aksi takdirde sizin adınıza yapabileceklerinin sınırı bile yok.

Aynı şifreleri tekrar kullanmak

Aynı şifrenizi bütün sosyal medya hesaplarınızda ve üyeliklerinde kullanıyorsanız yandınız. Kötü amaçlı kişiler hackledikleri sitelerde ki verileri otomatik deneme yanılma programları ile teker teker deniyor. Sosyal medya hesaplarınız bu şekilde ellerine geçiyor. Eğer sizlerde aynı şifreyi kullanıyorsanız bütün verileriniz başka kişilerin eline geçebilir demektir.

Hesap bağlantılarınızı minimuma indirmek

Tanımadığınız kişileri bile sosyal medya hesaplarınıza dahil ediyor musunuz? Kitlenizi büyütmek amaçlı bile olsa bu kişileri hesaplanıza eklemeniz bazı uygulamlar vasıtası ile sizin kabul etmediğiniz kişilere hesaplarınızın içeriklerini görüntülemeleri konusunda köprü kurabilir. Örneğin Postegro uygulaması gizli hesapların bile içerisini görüntüleyebiliyor. Sizin eklemediğiniz bir kişi bile olsa gizli hesabınızda ki her şeyi görüntüleyebilir ve sizi takip edebilir. Bunun için bağlantılarınızı kısıtlı tutmanız ve güvendiğiniz insanlar ile bağlantı kurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Whatsapp güvenliğinize dikkat edin

Özel mesajlarınız bazı programlar ile meraklısı tarafından okunabiliyor. Bu uygulamalardan en bilineni ve en çok kullanılanı ise hiç şüphesiz Whatsapp olmaktadır. Whatsapp kişiler ile mesajlaşmayı, video ve fotoğraf paylaşmayı, görüntülü ve sesli aramayı yapmayı sağlayan bir uygulamadır. Herkes whatsapp kullanmaya başladıktan sonra insanlar birbirlerinin kiminle iletişim haline olduğu merak eder hale geldi. Hal böyle olunca da en çok merak edilen konulardan bir tanesi whatsapptan mesajların nasıl okunabileceğidir. Gizlice ve hiçbir kod olmadan whatsapptan başkasının mesajını okumak mümkündür. Bundan korunmak içinde bir çok yol mevcuttur.

Kötü amaçlı kişinin bunu yapabilmesi için telefonunuzun bir süre karşı da olması ve kişisel bilgisayarınızdan Whatsapp web aracılığı ile uygulamanıza girmesi önemlidir. QR kod aracılığı ile giriş yapmış ve çıkış yapmayı unutmuş olabilirsiniz. Fakat karşınızdaki kişi çok iyi bir teknoloji kullanıcı ise bağlantıyı fark edebilir. Bundan dolayı bilgisayarınızı kitlemeden bir yere ayrılmamanız gerekmektedir. Sadece sanal değil, fiziksel önlemler almanız da bundan dolayı önem sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra Android telefonlarda kötü amaçlı yazılımları kurmamanız gerekmektedir. Sadece Google Play üzerinden güvenilir programlar kurmanız telefon güveniğinizi en üst seviyede tutacaktır.

Hesap gizliliğinizi kendiniz sağlayın!

Eğer üstte ki hataları yaptığınızı düşünüyorsanız, gizlilik için yapmanız gerekenler hakkında biraz size bahsedelim. İlk olarak 2 faktörlü doğrulamayı mutlaka açmanız gerekiyor. Bu koruma türü sizleri en üst düzeyde korur. Çünkü şifrenizi başkaları bilse bile anlık olarak gelen mesajda ki şifreyi bilmeden hesabınıza erişemezler. Bu da bazı uygulamalar ve SMS'ler ile mümkün olabiliyor.

Kaynak: https://kolaykolay.com