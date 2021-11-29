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Sosyal medya bu nikah memurunu konuşuyor: Sözleri gündem oldu

Evlenen bir çifte tavsiyelerde bulunan bir nikah memurunun sözleri, sosyal medyaya damga vurdu. Memur evlenen çifte, 'Evliliklerinizi başkalarının evlilikleriyle kıyaslamayın, peri masallarına aldanmayın çünkü gerçek değil, mükemmeli aramayın hiçbirimiz mükemmel değiliz' dedi.

16 Dakika Önce
2021-11-29 09:39:56
Sosyal medya bu nikah memurunu konuşuyor: Sözleri gündem oldu

Sosyal medyada yayınlanan bir nikah töreni videosu gündem oldu. Nikah memuru çiftin evlilik cüzdanını teslim etmeden önce tavsiyelerde bulundu. Söz konusu video, “evliler, nişanlılar, evlenmeyi düşünenler veya evlenmeyi düşünmeyenlerin mutlaka izlemesi gerekiyor” diyerek paylaşıldı.

Memur evlenen çifte, “Evliliklerinizi başkalarının evlilikleriyle kıyaslamayın, peri masallarına aldanmayın çünkü gerçek değil, mükemmeli aramayın hiçbirimiz mükemmel değiliz, birbirinizin geçmişini sorgulamayın adı üstünde geçmiş, eşinizin sizin zihninizi okumasını beklemeyin maalesef bunu hiç kimse yapamıyor, istediğiniz ya da istemediğiniz her şeyi açık açık söyleyin, konuşarak her şeyin çözülebileceğine inananlardanım. Birbirinize yaşam alanı bırakın, evlendiniz diye her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz” dedi.

Hikaye üzerinden örnek veren memur “Çok bilindik bir hikaye vardır. Kirpiler eşlerine dikenlerinin boyu kadar yaklaşırlarmış. Bilirmiş ki çok yaklaştığında dikeni batacak eşinin canı yanacak, sizde birbirinizin canı yakmamak adına o yaşam alanını lütfen bırakın birbirinize” ifadelerini kullandı.

Nikah memuru konuşmasının devamında, “Evliliğinizi yaşarken birbirinizin üzerine hesaplar yapmayın. Hesapsız yaşayın, haritalara bakmadan yol alın. Lütfen ama lütfen birbiriniz sahibi değil yoldaşı olmaya çalışın. ‘Her şey güzel olacak' sözünü vermeyin maalesef ki olmuyor ama ola ki ‘Her şey kötü olursa ben yine senin yanındayım' sözü çok daha kıymetli. Bir de çok sevdiğim bir söz var benim ‘Ses yankısını duymazsa kaybolur gider ve insanda öyle' Kulak verin birbirinizin söylediklerine, ne demek istediğinizi anlamaya çalışın. Birbirinizin yankısı olun kaybolup gitmeyin” diye belirtti.

Kaynak: cumhuriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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