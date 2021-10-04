Sonsuza kadar yaşamanın sırrı çözüldü

Yeni yapılan bir araştırma sonucuna göre insanlar 130 yaşını garantiledi ve başka bir çalışmaya göre ise Royal Society Open Science isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, aslında 'insan ömrünün sınırı olmadığı anlamına geliyor.

İnsanlar sonsuza kadar yaşayabilir mi? Kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kişisi 1997'de 122 yaşındaki iken hayatını kaybeden Jeanne Calment'ti. Ancak şimdi yeni yapılan bir araştırma sonucuna göre insanlar 130 yaşını garantiledi ve başka bir çalışmaya göre ise Royal Society Open Science isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, aslında "insan ömrünün sınırı olmadığı anlamına geliyor.

Yeni bir araştırmaya göre insanlar 130 yaşını görebilir ve bunun önünde bir engel yok.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Anthony Davison önderliğindeki araştırmada 105 yaşına ulaşanların ve 110 yaşından sonra da hayatta kalanların verilerini inceledi.

İlk veri seti, 13 farklı ülkede 110 yaşını aşmış bin 100'den fazla kişinin bilgilerinden oluşuyordu. İkinci veri seti de Ocak 2009'dan Aralık 2015 arasında 105 yaşına basan tüm İtalyanların bilgilerini içeriyordu.

Araştırmada ekstrapolasyon ismi verilen matematiksel bir yöntem kullanıldı. Bu yöntem, bir zaman dizisinin kapsadığı dönemin veya verilerin dışındaki değerlerin, geçmiş değerlerden hareketle tahmin edilmesi anlamına geliyor. İncelemeler, yaşlandıkça ölüm riskinin istikrarlı bir şekilde arttığını ama bu riskin sonunda sabit kaldığını ortaya koydu. Bulgulara göre, nihayetinde ölüm ihtimali ve yaşama şansı yüzde 50-50 olmak üzere sabit kalıyordu.

Davison, "110 yaşından sonra bir yıl daha yaşamayı neredeyse yazı tura atmak gibi düşünebilirsiniz" dedi ve "Eğer tura gelirse, bir sonraki doğum gününüze kadar yaşarsınız, gelmezse önünüzdeki yıl içinde öleceksiniz demektir." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, eldeki verilere dayanarak, insanların en az 130 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörüyor. Ancak Royal Society Open Science isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, aslında "insan ömrünün sınırı olmadığı anlamına geliyor".

Öte yandan Davison, 110 yaşındayken bile 130'a ulaşma şansının "milyonda bir" olduğunu ifade etti: İmkansız değil ama pek olası da değil.

Davidson ayrıca, "130 yaşın altında bir sınır varsa şu anda mevcut olan verileri kullanarak bunu tespit edebilmemiz gerekirdi" diye konuştu.

Bilim insanı, yüz yıl içinde 130 yaşına ulaşan insanlar olabileceğini düşünüyor. Zira giderek daha çok kişi 110 yaşına ulaştıkça içlerinden birinin "milyonda bir" olma ihtimali artıyor.

Ancak büyük tıbbi ve sosyal ilerlemeler gerçekleşmezse bunun çok üzerinde yaşlara ulaşılması pek mümkün görünmüyor. Kayıtlardaki en yaşlı kişi ise 1997'de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.