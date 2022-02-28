Songül Karlı kaç yaşında, kaç doğumlu? Songül Karlı aslen nereli? Songül Karlı'nın hayatı

Songül Karlı kaç yaşında, kaç doğumlu? Songül Karlı'nın hayatı merak konusu haline geldi. İstanbul doğumlu olan Karlı'nın yaşı gündem oldu. Peki ama Songül Karlı aslen nerelidir ve nerede doğdu? Songül Karlı kaç kez evlendi, eşleri kimlerdi? Songül Karlı'nın çocuğu var mı? İşte merak edilen Songül Karlı'nın hayatına ilişkin detaylar...

Songül Karlı'nın hayatı merak konusu haline geldi. İstanbul doğumlu olan Karlı'nın yaşı gündem oldu. Peki ama Songül Karlı aslen nerelidir ve nerede doğdu? Songül Karlı kaç kez evlendi, eşleri kimlerdi? Songül Karlı'nın çocuğu var mı? İşte merak edilen Songül Karlı'nın hayatına ilişkin detaylar...

Songül Karlı'nın hayatı

Songül Karlı 15 Eylül 1973 İStanbul doğumludur. Şu an ünlü sanatçı 48 yaşındadır. Karlı, 2005–2008 yılları arasında Baykal Gümüş ile evlendi ve bu evlilikten bir çocuk dünyaya getirdi. 2012–2017 yıllarında da Metin Yüncü ile evliydi.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir'i çıkararak piyasaya adım attı. Karlı, 90'larda başladığı televizyon kariyerine, kısa bir dönem dizi sektöründe yer alarak devam etti.

2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sundu, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren Su Gibi'yi Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

Songül Karlı'nın çocuğu var mı?

Songül Karlı'nın 2005-2008 yılları arasında evli kaldığı Baykal Gümüş ile bir erkek çocukları var. Ünlü sanatçının oğlunun adı Efe Furkan Gümüş'tür.

Songül Karlı davası nedir?

Şarkıcı Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Songül Karlı, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2017 yılında ayrıldığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. .