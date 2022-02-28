DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Emekli Tuğamiral Kırçiçek ifade verdi
Leipzig-Spartak Moskova maçı iptal mi edildi? Spartak Moskova diskalifiye mi edildi?
Rus devlet ajansı TASS'ın internet sayfası siber saldırıya uğradı
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem nedir? Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatı içeriği nedir?
Adalet Bakanlığı 3 bin Zabıta Katibi alımı | Adalet Bakanlığı personel alımı iş ilanı
Zelenskiy aldığı sürpriz kararı duyurdu
Anıl Kaplan: Kimdir?
Justınıano Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na 16 Ülkeden 73 Sporcu Katıldı
Altı muhalefet partisinin uzlaştığı 'Mutabakat Metni' açıklandı
Bülent Arınç'tan tartışma çıkaracak açıklamalar
Adalet Bakanlığı 830 mübaşir alımı | Adalet Bakanlığı farklı branşlarda 12 bin personel alacak!
Çin'den tansiyonu yükseltecek ihlal
Bulgaristan Başbakanı'ndan tavır! 'Savaş' demeyen Savunma Bakanı'nın istifasını istedi
Asıl savaş şimdi başlıyor
Ukrayna Rusya savaşı ne zaman bitecek? Ukrayna Rusya savaşı ne kadar kaç gün sürer?

TIMETURK / YAŞAM / Songül Karlı kaç yaşında, kaç doğumlu? Songül Karlı aslen nereli? Songül Karlı'nın hayatı

Songül Karlı kaç yaşında, kaç doğumlu? Songül Karlı aslen nereli? Songül Karlı'nın hayatı

Songül Karlı kaç yaşında, kaç doğumlu? Songül Karlı'nın hayatı merak konusu haline geldi. İstanbul doğumlu olan Karlı'nın yaşı gündem oldu. Peki ama Songül Karlı aslen nerelidir ve nerede doğdu? Songül Karlı kaç kez evlendi, eşleri kimlerdi? Songül Karlı'nın çocuğu var mı? İşte merak edilen Songül Karlı'nın hayatına ilişkin detaylar...

4 Saat Önce
2022-02-28 12:01:50
Songül Karlı kaç yaşında, kaç doğumlu? Songül Karlı aslen nereli? Songül Karlı'nın hayatı

Songül Karlı'nın hayatı merak konusu haline geldi. İstanbul doğumlu olan Karlı'nın yaşı gündem oldu. Peki ama Songül Karlı aslen nerelidir ve nerede doğdu? Songül Karlı kaç kez evlendi, eşleri kimlerdi? Songül Karlı'nın çocuğu var mı? İşte merak edilen Songül Karlı'nın hayatına ilişkin detaylar...

Songül Karlı'nın hayatı

Songül Karlı 15 Eylül 1973 İStanbul doğumludur. Şu an ünlü sanatçı 48 yaşındadır. Karlı, 2005–2008 yılları arasında Baykal Gümüş ile evlendi ve bu evlilikten bir çocuk dünyaya getirdi. 2012–2017 yıllarında da Metin Yüncü ile evliydi.

1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir'i çıkararak piyasaya adım attı. Karlı, 90'larda başladığı televizyon kariyerine, kısa bir dönem dizi sektöründe yer alarak devam etti.

2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sundu, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren Su Gibi'yi Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

Songül Karlı'nın çocuğu var mı?

Songül Karlı'nın 2005-2008 yılları arasında evli kaldığı Baykal Gümüş ile bir erkek çocukları var. Ünlü sanatçının oğlunun adı Efe Furkan Gümüş'tür.

Songül Karlı davası nedir?

Şarkıcı Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Songül Karlı, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2017 yılında ayrıldığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş