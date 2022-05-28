Son zamanların en iyi çıkış yapan DJ’i Hakan Özgünlü: Eğlence dünyasında Türkçe Pop Revaçta

“Clarinet Love” şarkısıyla adından söz ettiren DJ Hakan Özgünlü, Türkçe müziğin gecelerde yeniden popüler olduğunu söyledi: “Türkçe şarkılar çalmaya başlayınca eğlence doruğa çıkıyor.”

Ankara'da hizmet veren Alaçatı Kafası'nın müzik direktörlüğünü üstlenen, aynı zamanda mekânda DJ'lik yapan Hakan Özgünlü, başkentteki eğlence hayatını değerlendirdi. Pandemi sonrası yeniden hareketlenen gece yaşamında Türkçe müzik eşliğinde eğlencenin yeniden yükselişe geçtiğini belirten Özgünlü, “Türkçe şarkılar çalmaya başlayınca eğlence doruğa çıkıyor” dedi.

Şu sıralar gece hayatının en çok istek alan şarkıları 90'ların hitleri olduğunu, Ankara'daki mekanların bir kısmının tamamen Türkçe müzik çaldığını, bir kısmının da belli bir saatten sonra Türkçe şarkılara geçiş yaptığını dile getiren Hakan Özgünlü, “Ben kendi programlarımda çoğu zaman Türkçe müziği tercih ediyorum. Gözlemlediğim kadarıyla en çok ilgi gören de 90'lı yılların şarkıları. Pop müziğin altın çağını yaşadığı o yıllarda hit olan eserler hâlâ çok seviliyor, çok isteniyor. Müşterilerin hepsi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etmeye başlıyor. Müziğin yarattığı bu etkileyici sinerjiyi ve o coşkuyu yönlendirmeyi çok seviyorum” diye konuştu.



Gelen misafirin nabzına göre de şerbet verdiğini vurgulayan Hakan Özgünlü:



Genelde gelen müşterilerimizin yaş ve kıyafet uyumuna göre akışı değiştirdiğim zamanlarda oluyor. Çok ama çok genç bir kitleyse o gün daha çok R&B Hiphop çalıyorum. Biraz daha orta yaş grubu geldiyse eğer direkt Pop'la ortalığı ateşlendiriyorum. Gelen müşteri kitlesi ne çalacağımı belirliyor diyebilirim. Ama her ne olursa olsun her türlü akışa ve isteklere hazır olduğumuzu belirtmek isterim. “dedi.