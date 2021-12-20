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Somon sperminden çevre dostu plastik ürettiler
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TIMETURK / YAŞAM / Somon sperminden çevre dostu plastik ürettiler

Somon sperminden çevre dostu plastik ürettiler

Çin’in Tianjin Üniversitesi'nden araştırmacılar, sadece su ekleyerek ve dondurarak kurutma yoluyla parçalanabilen ve geri dönüştürülebilen sürdürülebilir bir biyoplastik oluşturmak için somon spermini bitkisel yağ ile birleştirdi.

59 Dakika Önce
2021-12-20 07:01:03
Somon sperminden çevre dostu plastik ürettiler

Şu anda, insanlar her yıl dudak uçuklatan 300 milyon ton plastik üretiyor . Bu plastiğin çoğu parçalanamaz. Bunun yerine, içme suyuna ve gıda kaynaklarına sızar. Plastik ayrıca her yıl bir milyon kuşun ve 100 bin deniz memelisinin ölümünden sorumlu olduğu doğal dünyaya da giriyor.

Bu nedenle bilim adamları, somon sperminden yapılan DNA plastiklerinin çevre dostu plastik üretmeye yönelik bir yol sunduğunu söylüyorlar. Bu malzeme toplu olarak kullanılabilir ve üretilebilirse, potansiyel olarak küresel bir sorunu çözebilir.

O zamana kadar dünya çapında plastik tüketimi çevreye zarar vermeye, hayvanları öldürmeye ve gıda ve su kaynaklarına sızmaya devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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