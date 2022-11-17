Şömine Modelleri Nelerdir?

Şömine, eski yöntemlerde de kullanılmasına rağmen günümüzde çok daha şık bir tasarıma sahip olan bir ısıtma yöntemidir. Bu yöntem, kullanıldığı alan içerisinde loş bir ortam yaratarak seyir zevki olarak da farklı bir açı ortaya koymaktadır. İç kısmında ateş bulunan şömineler, dekorasyon ürünleri olarak da sıklıkla tercih edildiği gibi bunun yanında evin içerisindeki ısıyı ayarlama ve farklı sebepler ile de tercih edilir.

Sağlam bir yapıda bulunan şömineler, herhangi bir temas ya da çarpma sonrasında bir zarar almamakla birlikte, uzun ömürlü bir kullanım olanağı sunarak yıllar boyunca bu ısıtma sistemine sahip olmanızı sağlar. Bu sayede tekrar bir ısıtma sistemine gerek duymayacak ve bunun yanında, şık bir görüntüye sahip olan şömine modelleri ve çeşitlerine sahip olacaksınız. Birbirlerinden farklı çeşitleri bulunan bu şömineler, evinizin dekorasyonuna göre farklı renk ve model seçenekleri ile de tercih edilebilmektedir. Bu geniş ürün skalası, şöminenin evin içerisindeki renklere ve malzemelere de uyum sağlamasını amaçlar. Bu farklı modelleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Elektrikli Şömine

Elektrikli şömine çeşitleri, dekoratif olarak güzel bir görüntü ortaya çıkarttığı gibi aynı zamanda da basit bir şekilde yanan şömine çeşitlerindendir. İzmir şömine, sizler için sunduğu bu şöminelerde her zaman en kaliteli malzemeleri kullanmakta ve daha sağlam bir yapıda bulunan şöminelere sahip olmanızı amaçlamaktadır. Elektrikli şömineler, siz istediğiniz zaman açılarak yanan ve sonrasında da yine sizin istediğiniz zaman kapanan modeller arasındadır. Bir tuş yardımı ile çalıştırabilir ve sonrasında da yine aynı şekilde kapatarak şömineyi söndürebilirsiniz. Bu sayede herhangi bir odun kullanmadan yanan bir şömine görüntüsüne ulaşacaksınız.

Doğalgazlı Şömine

Doğalgazlı şömine, ev içerisinde bulunan doğalgaz ile çalışmaktadır. Bunun yanında, sizin isteğinize bağlı olarak LPG'de bu şöminelerin çalışma aşamasında kullanılabilir. Doğalgazlı şömineler, çalışma prensibi olarak elektrikli şömineler ile aynı işlevdedir. Uzaktan kumandalarla ya da bir tuş yardımı ile bu şömineleri çalıştırabilir ve sonrasında da yine aynı alan üzerinden şömineyi kapatabilirsiniz. Şömine İzmir şubesi, kaliteli ve şık tasarımlara sahip olan doğalgazlı şömine modellerini sizler için hazırlayarak sunmaktadır.

Odunlu Şömine

Odunlu şömine modelleri, hepimizin bildiği klasik şömine modelleridir. Yıllardır evlerde yer alan ve içerisine atılan odunlar ile ısıtılan bu şömineler, özel bir çalışma mekanizmasına sahip olarak dumanın oluşturulan baca üzerinden dışarıya aktarılmasını sağlar. Bu şömine çeşitleri aynı zamanda da bacasız şömine olarak da bilinir. Sahip olacağınız bu modellere birkaç odun ekleyerek uzun süreli bir ısıtma sistemi elde edebilirsiniz. Bunun yanında odunlu şöminelerin katmış olduğu ortam görüntüsü de diğer şöminelere nazaran çok daha güzel olmaktadır.

Barbekü Şömine

Barbekü Şömine, birçok kişinin bahçesinde olan ve genel olarak ateşin yanında ızgara ve farklı yemek tarzlarının yapıldığı şömine modelleridir. Bahçeye mükemmel bir şıklık katan bu ürünler, farklı tasarım ve renk seçenekleri ile sağlam yapıda tercih edilebilirler.

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