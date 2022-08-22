Somer Sivrioğlu kimdir, nerelidir? Somer Sivrioğlu aldığı ödüller neler? MasterChef yarışmasının sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Somer Sivrioğlu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…

Somer Sivrioğlu Kimdir?

Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu nasıl şef oldu? Somer Sivrioğlu evli mi? 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur. Şef Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu. Somer Sivrioğlu daha sonra üniversiteden master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. Ünlü şef ilk olarak restoranlarda yöneticilik yaptı. Ardından menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. Sivrioğlu, MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılında ise TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Şimdilerde de MasterChef yarışmasında jüri üyesidir. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlendi. Somer Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.

Somer Sivrioğlu Aldığı Ödüller